«Селфи»: военкор назвал главную цель попыток украинских ДРГ прорваться в РФ Военкор Поддубный: селфи остается главным результатом «прорывов» ДРГ в Россию

Фото: МО Украины

Селфи остается главной целью и единственным результатом попыток прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп на территорию России, написал в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. Однако противник даже не может дойти до этапа рейда, добавил он, поэтому фотографироваться приходится на собственной территории.

Тактика при попытках прорыва вполне предсказуема: <...> дорваться к фотогеничному месту. Селфи — это у ГУРа главный результат. Но до этапа рейда противник дойти не может. Фотографироваться врагу приходится на собственной территории, — написал Поддубный.

Среди особенностей украинских атак можно отметить активное применение мобильных станций радиоэлектронной борьбы, однако этот способ себя не оправдывает, добавил военкор. В целом противник действует шаблонно, за что платит потерями в людях и технике.

Киевский режим будет с максимальным напряжением сил и далее продолжать боевые действия, цель которых — прорвать позиции нашей группировки прикрытия государственной границы в период проведения выборов президента России, — добавил Поддубный.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа вновь попыталась прорваться на территорию России. По его информации, это произошло со стороны села Одноробовка в Харьковской области. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.