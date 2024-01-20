Секта-обманка рецидивиста со стажем пустила корни в России РПЦ предупредила о маскирующейся под православие секте «Царская империя»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Священнослужители предупредили, что четырежды судимый Леонид Власов создал секту «Русская православная церковь — Царская империя», которая маскируется под РПЦ. Так, адепты организации распространяют рекламные листовки о своем культе в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, передает РИА Новости.

Те, кому удалось вырваться, рассказывают, что Власов вынуждал разорвать все контакты с близкими. <...> Отступникам он угрожает, что их «Бог покарает». Кроме того, составил своего рода «расстрельный список» недругов. <...> Грозится «уголовными делами», как только установит свою власть. При этом уверяет адептов, что со временем они станут князьями и господами, — рассказал диакон Георгий.

По данным агентства, Власов проповедует отшельнический образ жизни, который «спасет от Антихриста». При этом, вопреки отказу от мирской жизни, основатель секты публиковал в социальных сетях проповеди. Однако давать комментарии журналистам не стал, назвав их антихристами.

Ранее антисектантская служба западного викариатства Москвы сообщила о действиях секты «Русская православная церковь — Царская империя» на территории Волгограда. По словам священнослужителей, члены организации призывают создать в России независимое государство под названием Триединая Русь, где Власов будет наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».