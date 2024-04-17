«Секретное оружие» ВСУ и удар по Чернигову. О чем пишут военкоры 17 апреля?

Фото: МЧС Украины

Российские военкоры в своих Telegram-каналах продолжают обсуждать интересные события и новости в рамках СВО сегодня, 17 апреля. Какие данные они предоставили? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о новом «секретном оружии» Зеленского

«На Украине Зеленскому презентовали аналог российского БПЛА „Ланцет“. Конечно, это неприятная для нас новость. Во-первых, пока нет информации о запуске массового производства, но было применение три раза. А во-вторых, разберемся детально в характеристиках нового дрона ВСУ. Заявлена дальность полета более 100 км. Скорее всего, в реальности это расстояние значительно меньше, если брать в расчет погодные условия, порывы ветра, РЭБ. Второе. Тактическая группа аналога имеет следующий вид: в паре работает дрон-ретранслятор, который ищет цели и отслеживает их. Встроены подавление РЭБ и система „машинного зрения“. Момент с подавлением РЭБ — полная сказка. Как можно подавить то, что само давит?» — пишет «Архангел спецназа Z».

В-третьих, обратили внимание авторы канала, у украинского аналога «Ланцета» имеется возможность установить боевую часть весом до 3 кг.

«Наш „Ланцет“ может нести боеприпас до 5 кг и разного типа. Он способен бить и пехоту осколком, и шить броню струей. Также у нашего оригинального „Ланцета“ есть дистанционная детонация, т. е. он не только бьется лбом о цель, но и может применяться с дистанционной детонацией, при которой он детонирует заранее на выбранной дальности, какую посчитает нужной оператор. Например, есть много видеоподтверждений, где „Ланцет“ срабатывает с пяти метров: струя попадает в дуло арты и уничтожает его. Тем самым делая арту небоеспособной», — подчеркнул источник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru БПЛА «Ланцет»

В-четвертых, отметили авторы канала, следует понимать, что данные показатели — это идеальное видение разработчиков.

«Чтобы приблизиться к ним, врагу потребуется много времени. Тогда как наше изделие постоянно совершенствуется. Проходят новые испытания на основе уже имеющегося багажа опыта, приобретенного при реальном использовании на СВО. И в любом случае мы будем на голову выше в своих разработках и всегда впереди противника, т. к. после каждого использования наш дрон автоматически направляет отчет специалистам для дальнейшей доработки. А надежность украинского аналога не установлена, нигде не обкатана и ничем не подтверждена. Это говорит о том, что машина ВСУ не является законченным готовым продуктом. Это лишь тестовая модель, требующая множества доработок. В связи с чем возникает вопрос: откуда у Украины средства и ресурсы для поддержания беспрерывного технологического процесса усовершенствования дрона? Мы знаем, что денег нет. А значит, и доработок не будет», — считает «Архангел спецназа Z».

Кроме того, пишут авторы канала, у Киева нет специалистов, которые смогли бы обслуживать подобные дроны, так как сейчас этим занимаются инструкторы НАТО, которые могут скоро уйти.

«А из-за нового закона о мобилизации отток людей из страны только увеличился за последние месяцы. Украине не за что и некем доводить до ума аналог. Более того, изучив аналог, мы склоняемся к тому, что все его описание противник тупо скопировал с нашего оригинала, чтобы запугать нас иллюзией наличия у ВСУ подобного оборудования. На сегодняшний день из этой информации мы можем сделать только вывод о том, что ВС РФ следует усиливать работу ПВО, а также РЭБ. Возможно, ВСУ для галочки попытаются испытать аналог. В случае если данные дроны все-таки будут успешно применяться ВСУ, нам будет нужно лучше маскировать нашу технику или же прятать ее дальше от линии фронта, что осложнит ее применение при необходимости срочной поддержки войск. Также районы укреплений дополнительно придется усиливать средствами РЭБ. Особенно актуально это будет в приграничных районах, где ВСУ регулярно проводят акции террора против мирных граждан», — добавил «Архангел спецназа Z».

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Что известно о сегодняшнем ударе по Чернигову

«Утром российские войска нанесли удар по Чернигову, поразив гостиницу „Профсоюзная“ на улице Шевченко в северо-восточной части города. После попадания ракет здание частично обрушилось. Несмотря на попытки украинских ресурсов вновь выставить произошедшее атакой на гражданскую инфраструктуру, в действительности объект использовался в военных целях. На это указывают как минимум попавшие на фото армейские кровати в разрушенном отеле, а также кадры эвакуации раненых в форме. По предварительным данным, в здании находилось расположение личного состава 5-го отдельного полка связи ВСУ. Хотя точной цифры потерь противника пока нет, активисты киевского режима сообщают о гибели большого количества членов украинских формирований», — написал «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Почему Украина не хочет отступать из Часова Яра

«Задача держать Часов Яр любой ценой поставлена Зеленским украинскому Генштабу, и все ради того, чтобы не испортить подготовку конференции в Швейцарии, где на повестке будет так называемая „формула мира Зе“. Потеря украинскими формированиями каких-либо позиций может привести к тому, что западные кураторы Украины засомневаются в необходимости и далее оказывать киевскому режиму военную поддержку. Ситуация, когда боевики нацистских батальонов саботировали приказ командования и утратили позиции в районе Часова Яра, в Киеве очень не понравилась», — написал военкор Евгений Поддубный.

Фото: МО Украины

Что западные СМИ пишут о ситуации на Украине

«Западные СМИ берут курс на поражение Украины. Даже беглого просмотра наиболее респектабельных западных издательств достаточно для того, чтобы выявить определенную позицию, которую они сейчас доносят до своей аудитории. Все чаще стали появляться статьи с заголовками в духе: „Украина проигрывает войну“. The Washington Post, Politico, Associated Press, Bloomberg и прочие как один начали публиковать статьи, подробно и красочно описывающие отчаянное положение украинского государства, терпящего поражение на военных и дипломатических направлениях. Высокопоставленные офицеры ВСУ в этих материалах жалуются на критический недостаток рекрутов и вооружений. Солдаты признаются в упадке морали и боевого духа. Украинские политики и дипломаты откровенно хамят, требуя дать им „эти проклятые Патриоты“, как недавно выразился министр иностранных дел Кулеба. А неизбранный президент Зеленский уже вовсю ищет способы, как удержаться и не отступить. Очереди из добровольцев куда-то давно исчезли. Ужесточение мобилизации не помогает, а лишенные всех гражданских прав украинцы отчаянно ищут способы избежать призыва на военную службу», — пишет WarGonzo.

Авторы канала отметили, что украинским пропагандистам остается лишь запугивать население ужасами «российской оккупации» в качестве последнего повода продолжать бессмысленное сопротивление.

«Будет ли на Западе кто-то скучать по стране, о существовании которой абсолютное большинство населения узнало не так давно? Нет. Там не любят неудачников. Кто в этой истории неудачник, им сейчас подробно рассказывают в СМИ», — добавил WarGonzo.

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