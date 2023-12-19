«Седая ночь» на Западе, Пухляш-пророк, потеря Шукшиной: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/РИА Новости

Легендарный хит вокалиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова «Седая ночь» ворвался в топ-чарты западных стримингов, знаменитый танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш из Little Big, за месяц до смерти исполнил пророческую песню, российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина осталась без квартиры в Финляндии — таковы наиболее обсуждаемые новости в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как «Седая ночь» покорила западную публику

Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стриминговые площадки, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, за последний месяц сингл на западных платформах послушали больше трех миллионов раз, а пользователи соцсетей записали под него десятки тысяч рилсов с танцами.

Mash сообщает, что на радиостанции по всему миру поступают заявки включить песни «Ласкового мая». По данным канала, в России также фиксируется рост популярности хитов Шатунова — на одной из крупнейших стриминговых платформ страны «Седая ночь» набрала 700 тысяч прослушиваний за месяц.

Друг покойного певца, художник Константин Мирошник, объяснил в беседе с порталом «Абзац», что главный секрет успеха композиции на Западе кроется в ее искренности и простоте. Кроме того, у нее запоминающаяся мелодия, которая легко западает в душу даже иностранным слушателям, не понимающим русского языка, подчеркнул он.

«Буквально два месяца назад у меня дома был в гостях Кевин из Bad Boys Blue. Он мне сказал: „Пройдут века, многие песни забудутся, а „Седая ночь“ останется“. Я послушал внимательно, подумал и согласился. Сейчас многие артисты пишут музыку с мелизмами, хотят удивлять публику. А удивлять не надо. Залог успеха — в простой дворовой искренности. А Юра был самым искренним артистом на нашей эстраде. Каждый в этой песне узнает себя. Я покатался по миру и знаю, что все люди одинаковые», — сказал друг Шатунова.

Композиция была написана Шатуновым и Сергеем Кузнецовым в 1988 году. Очень быстро песня стала хитом, с тех пор солист «Ласкового мая» исполнял ее почти на каждом концерте. Поклонники часто просили Шатунова исполнить «Седую ночь» на бис, и артист никогда не отказывал.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Юрий Шатунов

Очередная волна популярности песни началась после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Композиция прозвучала в нескольких эпизодах криминальной драмы. В ленте отдельно подчеркивалась любовь главных персонажей сериала к «Ласковому маю» и к песне.

В чартах также оказался и другой саундтрек сериала — «Пыяла» в исполнении группы «АИГЕЛ». Композиция заняла первую строчку в рейтинге самых прослушиваемых на Украине в Apple Music. Сам сериал о молодежных группировках Казани конца 1980-х также стал популярен на Украине.

Пророчество Пухляша и последний выход в свет

Пухляш из Little Big представил за месяц до смерти в Instagram (деятельность в РФ запрещена) клип на новую песню «Астролог», в которой говорилось о проблемах с сердцем. На одном из кадров 29-летний артист танцует в образе ангела с крыльями. Поклонники Красилова в комментариях к его последнему посту назвали композицию «Астролог» пророческой.

«Тебе сказал твой а-а-а-астролог, что в твоем сердце о-о-о-осколок. Все истины в вине-вине-вине ревели. Танцуешь на Вене-Вене-Вене-Венере!» — говорится в припеве композиции.

Также в Сети появилось видео с последним выходом в свет Красилова. На кадрах, опубликованных MK.RU, он танцует на сцене с актрисой и телеведущей Эвелиной Бледанс. По данным издания, видео было снято пять дней назад на закрытой вечеринке блогера Марго Овсянниковой.

В недавнем интервью корреспонденту NEWS.ru Дмитрий Красилов иронично заявил, что мечтает заработать много денег перед Новым годом. Об этом он рассказал на церемонии вручения премии «Звезды хайпа», которая прошла 7 декабря. На кадрах с мероприятия видно, что артист пришел на награждение в отличном настроении и с удовольствием общался с журналистами.

«[Мечтаю] заработать сто миллионов тысяч рублей. Не успел. Осталась почти вся сумма... Еще есть целых 25 дней», — шутил шоумен.

Участники проектов, в которых снимался Красилов, рассказали KP.RU, что он не страдал от нехватки работы. По их словам, два года назад танцор приобрел двухкомнатную квартиру на деньги, полученные со съемок в кино и рекламных роликах. Знакомые артиста отмечают, что он хотел завести большую семью. Красилов также потратил заработанные деньги на подарок для матери. Он купил ей китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus. С матерью у Красилова были доверительные отношения, он праздновал с ней день рождения на Мальдивах.

Теперь квартира умершего танцора может перейти по наследству его матери. По данным источников издания, она находится в новом доме в московском районе Чертаново Южное. Квартира была приобретена без ипотечного кредита на покупку недвижимости.

Танцор умер в Москве. Тело Красилова обнаружили в его квартире. Артисту стало плохо, когда он возвращался с работы. Он перестал выходить на связь. Впоследствии к Красилову приехал работодатель. Когда ему не открыли дверь, он вызвал сотрудников МЧС. Прибыв на место, они выломали ее. Консьержка дома, в котором проживал Красилов, рассказала, что шоумен зашел в подъезд 18 декабря около трех часов ночи. По ее словам, он приехал на такси и находился в состоянии алкогольного опьянения, но держался на ногах. По предварительным данным, он скончался из-за болезни сердца, связанной с лишним весом.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив должен был представить Россию на Евровидении в Нидерландах. Однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 млн просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Красилов

Федосеева-Шукшина осталась без заграничной недвижимости

85-летняя российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в Финляндии. Она должна забрать находящееся в ней имущество до 28 февраля 2024 года, сообщила NEWS.ru ее дочь Ольга. Согласно полученному из Финляндии уведомлению, владеющая недвижимостью компания Asunto Oy Punkaharjun была признана банкротом в декабре 2023 года, из-за чего Федосеева-Шукшина утратила право на проживание и сдачу в аренду своих апартаментов.

«В связи с банкротством квартира, находящаяся у вас в управлении, передана в конкурсную массу, и вы больше не имеете права проживать в ней или сдавать квартиру без договора с конкурсным управляющим», — сообщается в уведомлении.

Согласно документу, российская актриса должна уведомить нового управляющего имуществом, что хочет забрать свои вещи из квартиры. В противном случае, говорится в уведомлении, помещение будет принудительно освобождено, а вещи утилизированы.

Федосееву-Шукшину также предупредили о необходимости выплатить задолженность по коммунальным платежам. Ей пришлют счет из Финляндии.

Народная артистка РФ ранее сообщила NEWS.ru, что ее квартиру в финском городе Пункахарью, расположенном в 370 км от Хельсинки, теперь не продать. Проехать туда из-за закрытой границы также невозможно. По словам Федосеевой-Шукшиной, из-за отключения России от системы SWIFT нет возможности платить коммуналку за финскую жилплощадь, что привело к образованию внушительного долга. Актриса добавила, что члены обслуживающей дом управляющей компании поссорились между собой и теперь здание отключено от всех систем коммуникации. Нет ни света, ни воды, ни тепла.

«В доме (в котором находится финская квартира актрисы. — NEWS.ru) было больше половины русских, и мы всегда в мире, любви и дружбе жили. И вообще Финляндия раньше была знаменита своей социальной заботой о гражданах, и даже приезжих, и порядком во всех сферах, особенно в коммунальной. А сейчас черт-те что там происходит», — отмечала артистка.

Она добавила, что купила квартиру в Финляндии чуть больше 10 лет назад, последовав примеру других звезд. Например, соседями Федосеевой-Шукшиной в Пункахарью были заслуженная артистка России Елена Кондулайнен, народный артист России Александр Пашутин и некоторые другие российские медийные фигуры. По ее словам, недвижимость в Финляндии тогда стоила недорого, а отношения с РФ были партнерскими.

«Чудовищность ситуации с моей финской квартирой состоит еще и в том, что ударили морозы, и в любой момент в доме могут взорваться трубы — пойдет плесень, деформация пола, мебели, все будет испорчено. Продать квартиру в нашей ситуации невозможно, и мебель не продать, никому они не нужны, и даже за €100 никто не возьмет ни квартиру, ни мебель», — говорила актриса.

Читайте также:

В квартире умершего Пухляша из Little Big начались следственные действия

Умер Пухляш — Дмитрий Красилов: причина смерти, биография, личная жизнь

Кололи гормон роста, танцевал с 8 лет: каким был Пухляш из Little Big