«Сделка была незаконной»: может ли Россия потребовать Аляску обратно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Русская православная церковь на фоне пейзажей Аляски в интерпретации ИИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в шутку «пригрозил» США войной в ответ на отказ Госдепартамента вернуть РФ контроль над Аляской. Хотя регион стал американским еще в XIX веке, споры по поводу его принадлежности не утихают по сей день. Была ли сделка о продаже Аляски законной, есть ли у России юридические основания для претензий на эту территорию и при каких условиях стоит обсуждать данный вопрос — в материале NEWS.ru.

Что сказал Медведев об Аляске

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично ответил на заявление Госдепартамента США, который пообещал, что РФ не получит обратно Аляску, проданную Штатам в XIX веке. На своей англоязычной странице в соцсети Х (ранее — Twitter) Медведев написал: «Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна».

Заявление пресс-секретаря Госдепа Веданта Пателя, на которое отреагировал зампред Совбеза РФ, прозвучало 22 января. В ходе брифинга один из журналистов задал ему вопрос о вероятности возвращения региона в состав России. При этом представитель СМИ перепутал дату заключения исторической сделки о передаче Аляски, назвав 1983 год вместо 1867-го, а также заявил, что президент Владимир Путин якобы подписал документ, в котором назвал продажу полуострова незаконной.

«Я думаю, что могу сказать от всех нас в правительстве США. Назад он [Путин] ее не получит», — ответил Патель.

Вероятно, под документом, о котором говорил журналист на брифинге, подразумевался указ Владимира Путина о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В нем говорится, что Москва выделит средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав, однако Аляска в документе не упоминается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Медведев

В беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев объяснил возобновившуюся полемику вокруг Аляски политическими играми в США. По мнению парламентария, Вашингтон намеренно вынес эту тему на обсуждение, чтобы запугать население Штатов «российской угрозой».

«Эта тема выгодна американцам. Не надо её поддерживать, потому что это политтехнологическая игра. Американские политики поднимают ее в рамках своей русофобской позиции. Они хотят напугать своих сограждан тем, что „Россия отберет Аляску“, если они не помогут Украине. Все это направлено на то, чтобы Демократическая партия могла выбить дополнительные деньги на помощь Украине», — убежден он.

Почему Россия продала Аляску

Полуостров Аляска был открыт в 1732 году русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым. При этом первые постоянные поселения на нем появились только в конце XVIII века. Освоение региона взяла на себя в 1799 году Российско-американская компания (РАК) купца Григория Шелихова — предприятию предоставили монополию на ведение бизнеса в так называемой Русской Америке.

Основной интерес регион тогда представлял из-за пушнины: на Аляске обнаружили крупную популяцию каланов — морских выдр с густым и теплым мехом, представлявшим большую ценность. Охота на этих зверей велась в промышленных масштабах и приносила в казну немалые деньги: только с 1809 по 1819 год на Аляске добыли меха на 15 млн рублей. Однако по мере сокращения популяции каланов промысел стал приносить все меньше прибыли, а содержание «Русской Америки» становилось невыгодным.

В итоге РАК лишили монополии на Аляске, а в декабре 1866 года император Александр II и его советники решили продать полуостров американцам. Соглашение было подписано 30 мая 1867 года. Согласно ему, Россия получила более 11 млн рублей золотом. Почти все деньги были направлены на покупку зарубежного оборудования для строительства Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.

Фото: Emanuel Leutze (d. 1868)/Public domain/Wikimedia Commons Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года

Что получили США от покупки Аляски

После заключения сделки под контроль США перешли территории площадью более 1,5 млн кв. км, в том числе острова вокруг Аляски, а также имущество РАК и все постройки в поселениях, возникших за годы присутствия России. Спустя 30 лет в регионе были обнаружены крупные залежи золота, и на полуострове началась настоящая золотая лихорадка. На местные прииски отправились десятки тысяч старателей, за счет этого на Аляске удалось построить населенные пункты с развитой инфраструктурой и создать самостоятельную экономику.

Добыча драгоценного металла идет до сих пор, хотя это не единственное преимущество, которым удалось завладеть США при покупке территории. Писатель и историк Александр Широкорад в беседе с NEWS.ru отметил, что благодаря Аляске уже в наше время США продлили свой континентальный шельф в Арктике. Прежде в океане были размечены секторальные границы, а рубежи России в Арктике выстраивались по меридианам, идущим от Северного полюса. Но в 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому праву, которая дает морским государствам право устанавливать исключительную экономическую зону шириной 200 миль от береговой черты.

«В 1997 году, во времена президента Ельцина, конвенция была ратифицирована Россией. Американцы поступили умнее — не ратифицировали ее. Аляска дает им возможность присоединить огромные площади акватории к своему континентальному шельфу. У них по-прежнему секторальные границы в Северном Ледовитом океане», — рассказал историк.

Фото: Marc Lester/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вид на г. Анкоридж, Аляска, США

Почему продажу Аляски оспаривают

Законность передачи Аляски Штатам вызывает вопросы до сих пор. В частности, бытует миф о том, что Россия не продала, а отдала полуостров в аренду США на 99 лет, после чего генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев просто не стал забирать территорию назад. Однако эту легенду еще в 1977 году разоблачил МИД Советского Союза, который полностью подтвердил право Америки на регион.

Тем не менее заявления о принадлежности полуострова звучат и сегодня. К примеру, в июле 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытки США распоряжаться зарубежными ресурсами России, напомнил о «спорном» регионе. «Америка пускай всегда помнит: там есть часть территории — Аляска. Вот когда они пытаются распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, [пусть] подумают, что нам тоже есть что возвращать», — говорил он.

В ноябре того же года с призывом вернуть Аляску выступил депутат Госдумы Федот Тумусов. Тогда он ответил на публикацию The Wall Street Journal, авторы которой написали, что Штаты должны забрать у России остров Врангеля в Северном Ледовитом океане, над которым в 1924 году был поднят советский флаг.

«Мы ни пяди земли никому не должны отдавать. А вот Аляска наша, пусть они вернут. Я точно знаю, что Аляска — это российская земля. Они, по-моему, даже не заплатили русскому царю и нарушили договор купли-продажи. Поэтому надо, чтобы Аляску вернули, это было бы более справедливо», — заявил парламентарий.

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press Круизный лайнер на Аляске

Может ли Россия вернуть Аляску

По мнению Александра Широкорада, основания для дискуссий по поводу возврата Аляски в состав России действительно есть. Эксперт подчеркнул, что речь идет в том числе о правовых аргументах, которые лично он обнаружил, изучая исторические документы, связанные с продажей полуострова.

«Я пришел к выводу, что сделка оказалась незаконной. В договоре много мелких нестыковок, которые при желании можно исследовать более детально, а потом поставить вопрос о несостоятельности всего договора. Например, эвакуация населения с Аляски не соответствовала договору, были проблемы с выплатами денег со стороны Америки. Если мне власти скажут, то я готов еще раз внимательно поработать с документом, чтобы представить большой список таких неувязок с американской стороны, их там хватает», — отметил он.

Однако депутат Матвейчев придерживается иного мнения. По его словам, ни советское руководство, ни власти России никогда не выдвигали никаких претензий к американцам по поводу контроля над полуостровом.

Фото: Christian Vorhofer/imageBROKER.com/Global Look Pres Национальный парк «Денали», Аляска, США

«Юридических оснований для передачи этой территории нет. Вопрос этот можно будет ставить только в случае развала федеративного американского государства, когда Аляска уже будет сама выбирать свой путь — становиться ей независимой или идти к России. Так бывает при развале государств», — заключил политолог.

Александр Широкорад считает, что отмахиваться от темы возвращения Аляски нельзя, но и строить каких-то конкретных планов на этот счет пока не стоит. Однако он тоже уверен, что реально думать о возврате Аляски стоит лишь в случае возникновения какого-то серьезного катаклизма, например, войны между США и Китаем или новой гражданской войны в Америке. «Вот тогда бесхозную Аляску вполне можно будет присоединить к Чукотскому автономному округу», — подчеркивает он.

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