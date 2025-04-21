«Сделал все, что не нужно было»: полковник о соблюдении Зеленским перемирия Военэксперт Тимошенко раскритиковал Киев за нарушение пасхального перемирия

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский использовал пасхальное перемирие для ротации украинских войск и попытки вторжения в Белгородскую область, заявил Life.ru военный эксперт полковник Михаил Тимошенко. По его словам, вместо соблюдения режима прекращения огня ВСУ продолжили обстрелы и переброску вооружений.

Зеленский получил сутки с лишним на ротацию войск, подвоз боеприпасов и вооружения. Явно ему не куличи подвезли. Также противник попытался влезть в Белгородскую область, и они получили по соплям, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что эти действия демонстрируют неготовность Киева к мирному урегулированию конфликта. Он также обвинил западные страны в систематическом игнорировании или искажении информации о нарушениях перемирия со стороны Украины.

Все, что делать не нужно было, если он хочет мира, он сделал. Зеленский не хочет мира, Европа не хочет мира, — высказал мнение полковник.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжили проведение военной операции на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.