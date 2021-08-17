Сдавшая ЕГЭ восьмилетняя москвичка не поступила на бюджет в МГУ

Сдавшая единый госэкзамен восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это следует из приказа о зачислении.

В опубликованном на сайте центральной приёмной комиссии МГУ приказа о зачислении на факультет психологии имя Алисы Тепляковой не указано.

Приёмная кампания в российские вузы завершилась 17 августа. В этот день вузы должны опубликовать приказы о зачислении.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова сдала дополнительные испытания для поступления на психологический факультет МГУ. По словам отца девочки, она получила за дополнительный экзамен 48 баллов из 100 возможных. При этом мужчина отметил, что она в любом случае поступит в вуз: если не получится пройти на бюджет, то родители будут платить за образование.

Теплякова прославилась на всю страну после того, как успешно окончила школу в восемь лет и сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.