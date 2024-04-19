Сброс авиабомб ФАБ-500 на Часов Яр попал на видео

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» опубликовал видео сброса авиабомб ФАБ-500 на Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Кадры сняты с истребителя, который отправляет снаряды прямиком на позиции Вооруженных сил Украины.

По информации канала, российская армия прибегает к помощи авиации на данном направлении особенно часто. Со стороны украинских сил поступают жалобы о том, что многие бойцы после сброса авиабомб оказываются под завалами или в разрушенных зданиях, говорится в публикации.

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщил, что у ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки. По его словам, положение военнослужащих Украины на данном участке фронта является крайне тяжелым.