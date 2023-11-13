Сбой в работе «Сбера» 13 ноября: что за ошибка в приложении, починили ли В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел массовый сбой

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой, сообщили 13 ноября клиенты кредитной организации. Что об этом известно?

С какими проблемами столкнулись пользователи Сбербанка

В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» сегодня пользователям не удавалось совершить денежные переводы. Согласно данным портала Downradar, который фиксирует сбои в работе различных ресурсов, клиенты Сбербанка также сообщали о затруднениях в работе некоторых сервисов.

«Сервис временно недоступен. Попробуйте повторить операцию через пять минут», — говорилось в сообщении приложения кредитной организации.

Также отмечается, что проблему в работе приложения подтвердили и сотрудники горячей линии. На данный момент неизвестно, что стало причиной технических неполадок.

В пресс-службе Сбербанка заявили NEWS.ru, что работа приложения была оперативно восстановлена.

«Все сервисы „Сбербанк Онлайн“ работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили», — сообщили представители банка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда ранее были зафиксированы сбои в приложении Сбербанка

Последний массовый сбой, который был зафиксирован в работе «Сбербанк Онлайн», произошел 1 ноября.

Некоторые клиенты не могли авторизоваться в приложении, а у кого-то не получалось оформить платежи и переводы. При открытии мобильной версии банка высвечивалась надпись «„Сбербанк Онлайн“ временно недоступен» или не прогружался интерфейс.

По данным Downradar, проблемы с работой приложения начались примерно в девять часов утра. Больше всего на неполадки сервиса жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В пресс-службе Сбербанка NEWS.ru заявили, что с проблемами столкнулись клиенты, которые пользовались старой версией приложения «Сбербанк Онлайн».

«В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения „Сбербанк Онлайн“ могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства», — рассказали представители кредитной организации.

Также 27 октября, когда ЦБ РФ поднял ключевую ставку с 13% до 15%, клиенты Сбербанка сообщали о массовом сбое в работе приложения по всей стране.

По данным Downradar, чаще всего на сбой жаловались клиенты из российской столицы — от них поступило более 1800 отчетов об ошибке. Также о сбое сообщали в Санкт-Петербурге (95 отчетов), Челябинске (35) и других городах России.

В разговоре с NEWS.ru пресс-служба кредитной организации объяснила, что все затруднения были устранены в кратчайшие сроки.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме. Приносим извинения за неудобства!» — пояснили в Сбербанке.

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