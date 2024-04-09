Сбившего Льва Рубинштейна водителя отпустят на свободу Сбившего Льва Рубинштейна водителя приговорили к 1 году и 8 месяцам условно

Сбивший писателя Льва Рубинштейна 63-летний мужчина приговорен к 1 году и 8 месяцам условно, сообщает прокуратура Москвы. Вместе с тем ему будет запрещено управлять транспортом на протяжении 2,5 года.

С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев, — сообщили в надзорном ведомстве.

Поэт скончался 14 января 2023 года в НИИ Склифосовского в Москве в возрасте 76 лет. Он попал под колеса авто 8 января, когда передвигался по пешеходному переходу в районе Марьиной рощи. Медики экстренно провели операцию и погрузили Рубинштейна в медикаментозный сон. Все последующее время он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В России Рубинштейн был известен своей оппозиционной общественно-политической деятельностью. Подписывал открытые письма в защиту телеканала «НТВ», с требованием остановить конфликт в Чечне, в защиту участниц Pussy Riot, а также обращений в 2014 году с требованием прекратить поддержку Донбасса. Также в 2022 году выступил с критикой СВО.