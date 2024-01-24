Сбитый Ил-76: глупость украинских солдат или продуманная провокация Киева?

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Катастрофа транспортного Ил-76 над нашей территорией вписывается в череду авиационных потерь в тылу. Хотя при современных дистанционных средствах поражения тыл становится весьма относительным понятием. Видимо, и нынешняя потеря Ил-76 — результат работы вражеских систем ПВО. Но в данном случае есть серьезный нюанс.

Нужна санитарная зона

В последнее время было замечено, что украинское командование подтянуло максимально близко к линии боевого соприкосновения и, где возможно, к нашим границам свои системы ПВО. И сделано это как раз для охоты за самолетами над нашей территорией, учитывая, что многие ракеты «воздух-земля» по целям на Украине запускаются с большого расстояния от фронта.

Более того, есть сведения, что буквально накануне были выявлены две переброшенные установки немецких систем IRIS-T. Собственно, уже эта разведывательная информация должна была бы насторожить наше командование, если бы не одна важнейшая особенность последнего рейса Ил-76.

Если действительно на его борту находилось 65 украинских военнопленных, которых специально везли для осуществления обмена, то все украинские службы должны были быть предупреждены об этом особом рейсе. Тем более что маршрут полета никто и не скрывал. Но возможно, что просто никто не удосужился с украинской стороны довести такую информацию для рядовых исполнителей на месте, жаждущих отличиться. Так что мог возникнуть казус исполнителя. Или их преднамеренно держали в неведении.

А нам же просто необходимо как можно дальше отодвигать украинские подразделения ПВО от наших границ и уничтожать уже выявленные. Или, как советуют многие эксперты, для контроля за воздушным пространством использовать дешевые аэростаты с соответствующим оборудованием.

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Личная провокация Зеленского

Понятно, что в первые мгновения после падения самолета украинская сторона погрузилась в состояние радостной эйфории, которая сменилась замешательством после появления сообщения о присутствии на борту Ил-76 украинских военнопленных.

Выяснилось, что в украинском руководстве правая рука не знает, что делает левая. Конечно, если сведения о пленных подтвердятся, то весь пропагандистский аппарат Украины тут же зайдется в истерике о кровавой «москальской провокации». А вот в недрах самого украинского руководства может начаться финальная разборка между Зеленским с компаньонами по власти и главкомом Залужным, которого на Банковой улице считают основным политическим соперником.

Уже вовсю циркулируют сведения, что, несмотря на противодействие американцев, Зеленский готов отправить в отставку Залужного, заменив его на главу военной разведки Буданова. Самого же генерала — отослать в Совет безопасности. Естественно, что Залужного такой вариант вряд ли устроит. А потому Зеленскому срочно нужен какой-то козырь, чтобы доказать несостоятельность Залужного и целесообразность его замены.

Развязка соперничества

Вполне можно допустить, что самолет с военнопленными был сбит по личному распоряжению пана президента с единственной целью — списать такой просчет на главкома. И таким образом нанести удар по его репутации и отстранить от должности. Учитывая предельный цинизм Зеленского, такая кровавая комбинация не выглядит чем-то из ряда вон.

А тот факт, что погибли люди, представляющие обе стороны конфликта, вряд ли кого-то в Киеве взволнует. Бьют же они по жилым кварталам Донецка и Белгорода.

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