Сбежавший с Украины спортсмен получил российский паспорт Сбежавший член сборной Украины по рукопашному бою Кузнецов получил паспорт РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов получил паспорт РФ, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, после долгих проверок спортсмен получил российские документы.

Отмечается, что ранее Кузнецов служил в Вооруженных силах Украины. После ранения и попадания в госпиталь он решил стать спортсменом, чтобы получить возможность выезжать за границу. В составе украинской команды спортсмен отправился в Польшу на чемпионат Европы, оттуда ему удалось сбежать сначала в Чехию, а затем в Россию. Кузнецов планирует перебраться к своим родственникам на новых российских территориях.

В марте тренер по физической подготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину со сборов в Турции. В клубе отметили, что пытались отговорить его от этого поступка, но повлиять на решение возможности не было. Отмечается, что Касьяненко должен был лететь из Антальи в Кишинев, однако в аэропорт он не вернулся. В итоге уроженец Луганска уехал в Майами. В ФК предупредили, что аннулируют на Украине его тренерскую лицензию.

Осенью 2023-го член сборной Украины по спортивной рыбалке Артур Билан сбежал из расположения команды в Италии, чтобы остаться в Европе. Он отказался возвращаться на родину из-за страха перед мобилизацией. Мужчина отметил, что ему пришло несколько повесток.