Новое контрнаступление Украины будет направлено на прорыв границы с Польшей, предположил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он объяснил, что оно необходимо ВСУ, чтобы «сбежать из безумной страны». Таким образом военкор прокомментировал заявление американской администрации о том, что Украина попытается начать наступление в 2025 году.
Стремиться — не значит начать! Мне кажется, это контрнаступление будет направлено на прорыв границы с Польшей, чтобы сбежать из этой безумной страны, — заявил Руденко.
Ранее военкор заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости нового «победоносного» контрнаступления. Он выразил уверенность, что глава государства послушает союзника и «отправит на убой» пару сотен тысяч граждан.
Во время визита в Киев Столтенберг обратился к союзникам, отметив, что страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно.