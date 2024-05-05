«Сбежать из страны»: военкор объяснил, зачем Украине новое контрнаступление Военкор Руденко: наступление ВСУ будет направлено на прорыв польской границы

Фото: МО Украины

Новое контрнаступление Украины будет направлено на прорыв границы с Польшей, предположил в Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. Он объяснил, что оно необходимо ВСУ, чтобы «сбежать из безумной страны». Таким образом военкор прокомментировал заявление американской администрации о том, что Украина попытается начать наступление в 2025 году.

Стремиться — не значит начать! Мне кажется, это контрнаступление будет направлено на прорыв границы с Польшей, чтобы сбежать из этой безумной страны, — заявил Руденко.

Ранее военкор заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев с целью убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости нового «победоносного» контрнаступления. Он выразил уверенность, что глава государства послушает союзника и «отправит на убой» пару сотен тысяч граждан.

Во время визита в Киев Столтенберг обратился к союзникам, отметив, что страны Североатлантического альянса должны сделать своим приоритетом вооружение Украины. Он добавил, что озвученных обещаний по снабжению Киева боеприпасами и системами ПВО недостаточно.