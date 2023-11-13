Сбербанк устранил неполадки в работе мобильного приложения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбербанк устранил неполадки в работе мобильного приложения, на которые ранее жаловались клиенты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе финансовой организации. Пользователи утверждали, что им некоторое время не удавалось совершить денежные переводы. При попытке перевести деньги у клиентов Сбера появлялось сообщение с просьбой попробовать повторить операцию через пять минут.

Все сервисы «Сбербанк Онлайн» работают в штатном режиме, наши специалисты оперативно их восстановили, — рассказали в компании.

1 ноября клиенты Сбера также могли столкнуться с трудностями при входе в мобильное приложение. Тогда в качестве решения проблемы там предложили воспользоваться веб-версией личного кабинета в браузере. Проблемы со входом в старую версию приложения объяснили техническими работами и через несколько часов сообщили об устранении неполадок.

В конце октября мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» для устройств Android получило крупное обновление. В частности, были внесены изменения в несколько функций, стало проще копировать номера карты и кода CVV. После обновления раздел «Кошелек» способен вместить больше двух карт, на главном экране отображаются расходы, разбитые на категории, а также общая сумма трат за месяц. Кроме того, внизу главного экрана стала доступна карточка с информацией о валютных курсах.