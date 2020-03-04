https://static.news.ru/photo/fa3dc41a-5e17-11ea-b66d-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Математическая модель распространения коронавируса в России и мире разработана в Сбербанке. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

Мы построили математическую модель распространения коронавируса в мире и в России и сейчас наполняем ее данными вместе с Минздравом, — цитирует его ТАСС.

По словам Грефа, в модели три сценария, и ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран. Он добавил, что сейчас идет обсуждение, какому из трех российских институтов, занимающихся проблемой вирусов, выдать грант на разработку вакцины от коронавируса.

Отмечается, что разработанная модель распространения называется Gleam. Сбербанк собирается передать её Минздраву после доработки, так как сценарии распространения коронавируса зависят в том числе от мер, которые будут предпринимать федеральные и региональные власти.

Ранее NEWS.ru писало заявлении Грефа, что Сбербанк готов выдать учёным грант на разработку лекарства от коронавируса. Он отметил, что обсудил эту инициативу с правительством.