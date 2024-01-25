Сбербанк подаст в суд заявление о банкротстве мужа Блиновской

Фото: Пресс-служба Пресненского суда/ТАСС

Алексей Блиновский

Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа блогера Елены Блиновской Алексея, рассказали NEWS.ru в пресс-службе банка. Там отметили, что основанием является наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица.

Подтверждаем, что Сбербанк намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве Блиновского А.В. Основание — наличие просроченной задолженности в рамках договора поручительства по обязательствам юридического лица, — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Елена Блиновская находится в СИЗО до 26 апреля. Она нарушила правила домашнего ареста. В общей сложности ее обвиняют по трем статьям — «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере», «Отмывание денежных средств в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что за месяц до перевода в СИЗО Блиновская решила продать свой особняк в элитном поселке в подмосковной Истре. По данным канала, недвижимость предлагается за 599 миллионов 200 тысяч рублей. По словам источника, сделка будет проходить тайно, чтобы не разглашать имя нового владельца недвижимости.