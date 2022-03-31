Сбербанк опроверг фейки о вскрытии ячеек клиентов, уехавших из России

В Сбербанке опровергли фейковую информацию о том, что банк начал расторгать договоры и вскрывать ячейки покинувших Россию клиентов, содержимое ячеек якобы описывалось и отправлялось на спецхранение, сообщает RT. В банке отметили, что все средства клиентов надёжно защищены и находятся в безопасности, несмотря на местоположение граждан.

Все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности. Банк не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, а все договоры аренды сейфов действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству одобрил закон об уголовном наказании за распространение ложной информации о любых государственных органах России, действующих за рубежом. Документ расширяет список государственных органов, распространение ложной информации в отношении которых будет наказываться. В частности, речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии и МЧС России.

Ранее Минфин США расширил список санкций, связанных с Россией и её гражданами, под рестрикции попал председатель правления Сбербанка Герман Греф.