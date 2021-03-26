СБ РФ одобрил проект новой доктрины информбезопасности

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Совбез России одобрил проект документа об основах государственной политики в сфере международной информационной безопасности. Об этом заявил секретарь СБ Николай Патрушев.

Он отметил, что в проекте актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, впервые обозначены угрозы с кибератаками на информресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

В целях нейтрализации этих угроз в документе подтверждена нацеленность РФ на активизацию международного сотрудничества, создание правового режима регулирования деятельности стран в информпространстве для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий.

Патрушев добавил, что в ближайшее время документ будет представлен на утверждение главе государства, а затем опубликован, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре предложили не распространять правила трансграничной передачи данных на зарубежные интернет-площадки в целях защиты прав россиян.