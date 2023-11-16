«Сатисфакция будет»: Сладков рассказал, что поддерживает солдат на фронте Сладков заявил, что солдат в зоне СВО поддерживает желание получить сатисфакцию

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российских военнослужащих на фронте поддерживают не мысли о скорой победе и доме, а желание получить сатисфакцию, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, иные мысли отвлекают и расслабляют солдат от главного — стремления «доделать дело».

Идут к этому перегруженные мыслями и работой, часто-часто отвлекаясь на сон и войну. Никто не думает о доме, многие даже не достают из кармана фото родных, чтоб рассмотреть, — отвлекает от войны, долой все мысли о возможности выжить. Отвлекают мысли о, возможно, скорой победе, расслабляют, — написал военкор.

Сладков отметил, что ситуация, складывающаяся на фронте, не располагает к лишней радости и мыслям о том, как «все так круто и лихо». По его словам, пехота, которая отправляется на штурм, зачастую рискует остаться в окопах.

Не идти нельзя. И уйти нельзя. По большому перечню обстоятельств, — указал журналист.

По словам Сладкова, в том, что происходит в зоне СВО, нет никакой романтики. Он добавил, что военными движет лишь желание получить сатисфакцию, которое в ближайшее время будет удовлетворено.

Ранее Сладков заявил, что английские военные перенимают приемы российских коллег в зоне специальной военной операции. По его словам, в Великобритании сейчас идет обучение, в ходе которого «обобщается опыт СВО и проверяются разнообразные новинки».