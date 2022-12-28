Политолог Сатановский отреагировал на заявление об оскорблении ветеранов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Сатановский

Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский сообщил NEWS.ru, что ничего не знает о заявлении, которое на него подали в полицию. По данным СМИ, с заявлением в органы обратился московский пенсионер, который посчитал, что Сатановский оскорбительно высказался о ветеранах Великой Отечественной войны. Политолог же заявил, что никто из правоохранительных органов к нему не обращался.

Понятия не имею, о чем речь. Ко мне никто не обращался, не слышал, кто и что на меня подал. Если надо будет, меня найдут и спросят, — подчеркнул Сатановский.

Политолог добавил, что не мог сказать о ветеранах ВОВ ничего плохого.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Магадана, оскорбившего в интернете ветерана Великой Отечественной войны и призывавшего к насилию в отношении русских. Мужчине предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, экстремистской деятельности и по статье о реабилитации нацизма.