Сатановский объяснил оскорбление Захаровой: что его ждет, покинет ли Россию

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Евгений Сатановский

Политолог и востоковед Евгений Сатановский в беседе с NEWS.ru рассказал, покинет ли он Россию после того, как оскорбил официального представителя МИД РФ Марию Захарову. Что известно о скандале и какие могут быть последствия?

Почему Сатановского уволили с канала «Соловьев LIVE»

Телеведущий Владимир Соловьев принял решение уволить Евгения Сатановского с канала «Соловьев LIVE» после того, как востоковед во время прямого эфира с израильским журналистом негативно высказался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой и замминистре иностранных дел Михаиле Богданове.

«Хотел бы принести свои извинения Министерству иностранных дел РФ <...> и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания <...> сотрудником нашего канала Евгением Сатановским. <...> Он оскорбил как уважаемых дипломатов, так и МИД. В результате чего я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением», — пояснил Соловьев.

По мнению политолога Сергея Маркова, после таких высказываний Сатановский попадет в черный список гостей журналиста Владимира Соловьева.

«Оскорбление нанесено в эфире израильского ТВ. Такой скандал не последний в пуле Соловьева. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика великой России. И смех и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это», — объяснил Марков в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Соловьев

Как отреагировал Сатановский на решение Соловьева

По словам политолога, Соловьев правильно сделал, что уволил его с канала «Соловьев LIVE».

«Володя все написал и имеет на это полное право. Мне, может, и жалко, что это совпало с его 60-летием, но это совершенно точно не нарочно, так случайно получилось», — сказал Сатановский.

Также он объяснил, что в молодости трудился в горячем цеху металлургического завода «Серп и Молот» и из-за этого в его лексиконе есть некоторые особенности. При этом политолог подчеркнул, что не допустил ни одного матерного слова в адрес дипломата.

«Не привыкли люди к тому, что в стране, именуемой Россия, то, что они делают, могут охарактеризовать не совсем так, как им может понравиться. Но это было максимально мягко, вежливо, в высшей степени цивилизованно. Но при этом, конечно, Владимир Рудольфович абсолютно правильно сделал, тут ведь правила игры такие», — сказал Сатановский.

Покинет ли Сатановский Россию

В разговоре с NEWS.ru Евгений Сатановский подчеркнул, что не собирается покидать Россию после оскорбительных слов в адрес Захаровой, а также не планирует извиняться.

«Я пенсионер. Живу и буду жить я в России. Что до извинений — не моя стезя. Я говорю то, что думаю, и то, что вижу. Как акын — что видит, то и поет», — заявил он.

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