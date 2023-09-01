«Сармат» поступил на боевое дежурство ВС РФ: зачем нужен, какая дальность

Фото: МО РФ

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» поступил на боевое дежурство ВС РФ. Что известно о вооружении и для чего оно нужно?

Что известно о комплексе «Сармат»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СКР и ФСИН в июне заявлял, что Россия продолжит развитие ядерной триады. По словам лидера РФ, сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс», проводится перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». Также он отмечал, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы «Сармат» с новой тяжелой ракетой.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сегодня сообщил, что стратегический комплекс «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2) поставлен на боевое дежурство ВС РФ.

«Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс „Сармат“», — сказал руководитель госкорпорации во время марафона «Поделись своим знанием».

Боевой комплекс «Сармат» представляет собой межконтинентальную трехступенчатую ракету с дальностью полета 18 тыс. км и стартовой массой 208 тонн. Одна ракета может нести до 10 крупных боеголовок и 16 малых боеголовок. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты «Воевода». Ракеты производят на заводе «Красмаш» (Красноярск, госкорпорация «Роскосмос»).

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР «Сармат» стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигон Кура на полуострове Камчатка. Тогда глава Стратегического командования ВС США Чарльз Ричард назвал баллистическую ракету «Сармат» «чертовски хорошей штукой».

«И они (Россия. — NEWS.ru) тестируют все больше вооружений, верно? Вот-вот мы увидим хит-парад из трех новых систем вооружений. В их числе — межконтинентальная баллистическая ракета „Сармат“, чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию», — сказал он.

Какое еще ядерное оружие есть у России

Россия постоянно занимается модернизацией ядерного вооружения. Количество ядерных боеголовок в РФ составляет порядка 6000 единиц.

Стратегическое ядерное оружие России состоит из ракет высокой дальности. Они могут быть запущены с земли, с корабля или подводной лодки, а также с подвижного комплекса («Ярс», «Сатана» («Сармат»), «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон», «Циркон») или бомбардировщика.

Ядерное оружие России в 2023 году представлено несколькими видами ракет, которые не может засечь западная система ПВО. Вооружение способно лететь через Северный и Южный полюс, развивать гиперзвуковую скорость и прямо в полете менять высоту, направление и скорость.

Например, межконтинентальный комплекс «Ярс» способен поразить цель на расстоянии 12 тыс. км, при этом он несет от двух до шести боеголовок, которые можно запрограммировать как на одну цель, так и на разные.

К тактическому ядерному оружию России, которое еще называют малым, относят боеприпасы, которые можно запустить с помощью артиллерийской установки: «Тюльпан», «Искандер», «Гиацинт» и «Малка».

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