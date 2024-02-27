Санкции, «Спартак», «Ночной дозор»: как живет журналист Кирилл Клейменов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов

Заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов попал под волну санкций за поддержку СВО. Что известно о жизни журналиста, как он связан с ФК «Спартак» (Москва), какую роль сыграл в фильме «Ночной дозор»?

Чем знаменит Клейменов

Будущий медиаменеджер, телеведущий, филолог и журналист родился 20 сентября 1972 года в Москве. В 1989 году окончил московскую среднюю общеобразовательную школу № 43 имени Юрия Гагарина (ныне Московская гимназия на Юго-Западе № 1543. — NEWS.ru).

В 1990 году был выпускающим редактором иновещания Гостелерадио СССР, а спустя год прошел восьмимесячную стажировку в Хельсинкском университете. С весны 1992 года Клейменов работал на нескольких радиостанциях, был ведущим информационных и музыкальных программ. Одновременно являлся корреспондентом информационного агентства «Интерфакс». В 1994 году окончил романо-германское отделение филологического факультета МГУ им. Михаила Ломоносова.

В мае 1993 года был назначен редактором международной информации в программе «Телеутро» на 1-м канале «Останкино», а с июля того же года стал ведущим рубрики «Хроника дня» этой передачи. С июня 1997 года начал вести утренние и дневные выпуски «Новостей» на ОРТ.

С 7 ноября 1998 года по 28 апреля 2004 года Клейменов был постоянным ведущим выпусков передачи «Время» Дирекции информационных программ ОАО «ОРТ» (с сентября 2002 года — ОАО «Первый канал»), чередуясь с коллегой Екатериной Андреевой в графике «неделя через одну». Решение о назначении Клейменова ведущим принял Сергей Доренко, который на тот момент занимал должность главного продюсера Дирекции информационных программ и директора инфослужбы «ОРТ».

С мая по ноябрь 2004 года работал пресс-секретарем президента и заместителем начальника департамента общественных связей компании ЛУКОЙЛ. 16 ноября 2004 года был назначен директором Дирекции информационных программ и заместителем генерального директора «ОРТ / Первого канала», сменив на этой должности Сергея Горячева.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Кирилл Клейменов и Владимир Путин

Клейменов принимал участие в прямых линиях с Владимиром Путиным. Изначально, в 2001–2003 годах, работал в качестве модератора телефонных звонков, а в 2013–2015 годах был основным ведущим программы в паре с Марией Ситтель (в 2018 году — с Андреем Кондрашовым).

С 26 августа 2013 года входит в состав Совета по присуждению премий правительства РФ в области средств массовой информации. В 2018, 2019 и 2020 годах был ведущим программы «Время» на Первом канале, вещавшей на Центральную Россию по будним дням.

Является членом Совета директоров «ОРТ / Первого канала».

Какие страны ввели санкции против Клейменова

В октябре 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции Клейменов был внесен в санкционный список Канады. 15 января 2023 года против журналиста ввела санкции Украина.

С 25 февраля 2023 года находится под ограничительными мерами Евросоюза за поддержку спецоперации. По аналогичным основаниям находится под санкциями Швейцарии.

Какие награды имеет Клейменов

В 2006 году Клейменов был награжден орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность». Спустя два года получил орден Почета «за информационное обеспечение и активную общественную деятельность по развитию гражданского общества в Российской Федерации». В 2014 году журналисту вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press Кирилл Клейменов

В 2018 году Клейменов стал обладателем специального приза индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» за создание «нового образа программы „Время“».

Что известно о личной жизни Клейменова

Клейменов был дважды женат — на однокурснице Майе (с 1994 по 2000 год) и коллеге Марии. Согласно данным официальной биографии 2020 года, имеет пятерых детей.

Является болельщиком московского футбольного клуба «Спартак». 30 июня 2021 года был приглашен в Совет директоров красно-белых, где отвечает за GR (направление по повышению операционной эффективности) и взаимоотношения клуба с государственными и общественными организациями.

«Кирилл Клейменов — заместитель генерального директора, директор Дирекции информационных программ Первого канала. Он имеет богатый опыт работы в органах управления компаний и государственных организаций», — отмечали в «Спартаке».

В 2004 году Клейменов снялся в художественном фильме «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова в роли-камео. Он сыграл ведущего новостей Первого канала.

Журналист владеет финским, английским и шведским языками. Увлекается водными видами спорта, в школьные годы занимался хоккеем и плаванием, во время учебы в МГУ — самбо.

Читайте также:

«Я по образованию социолог и строитель»: как живет ведущий Анатолий Кузичев

Познер, служба в Афганистане, пиар от либералов: как живет Артем Шейнин

«Ажиотаж из-за страха»: журналист Кузичев об интервью Путина Карлсону