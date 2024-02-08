Наказание Карлсона, «отмена» Орбакайте, звезды в изгнании: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Такер Карлсон, Кристина Орбакайте

Слухи о планах Евросоюза ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России Владимиром Путиным, еще один отмененный концерт певицы Кристины Орбакайте, сравнение участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой с артистами, покинувшими Россию из-за СВО, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что Евросоюз хочет наказать Такера Карлсона?

О планах Евросоюза включить американского журналиста Такера Карлсона в санкционный список из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил Newsweek. Об этом изданию рассказали действующие и бывшие евродепутаты. Так, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт высказал мнение, что работа Карлсона в Москве может привести к конфликту экс-ведущего Fox News с Брюсселем.

«Поскольку Путин — военный преступник и ЕС вводит санкции против всех, кто ему помогает, то будет логично, если Служба внешних действий ЕС рассмотрит его дело», — заявил изданию Верхофстадт.

Служба внешних действий ЕС (EAS) является дипломатическим подразделением блока, отвечающим за внешнюю политику. Для включения человека в санкционный список ЕС нужно представить в EAS доказательства для проверки, и, если их будет достаточно, дело направят в Евросовет, который принимает окончательное решение о введении санкций.

«Он больше не репортер, а пропагандист самого отвратительного режима на европейской земле и того, который наиболее опасен для нашего мира и безопасности», — сказал бывший евродепутат Гарикано.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Американский журналист Такер Карлсон (в центре) в Москве

После этого ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС сообщил, что Евросоюз в данный момент не рассматривает возможность введения санкций против Карлсона. Эту информацию в разговоре с РИА Новости подтвердил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«В настоящее время нет ни такого предложения, ни дискуссий в соответствующих институтах ЕС относительно человека, которого вы упомянули», — сказал собеседник агентства.

Тем временем глава МИД Венгрии Петер Сийярто предложил дождаться эффекта от интервью Карлсона с Путиным, прежде чем принимать какие-либо решения. При этом он признал, что беседа журналиста с российским лидером является захватывающей вещью.

«Конечно, это захватывающая вещь — без сомнений, потому что, если Такер Карлсон сделает интервью с президентом Путиным, это будет интересно. Нам любопытно, что скажет президент в интервью. И давайте посмотрим, каким будет эффект», — сказал он.

Новость об интервью вызвала ажиотаж не только в Евросоюзе, но и в США. Гендиректор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской в разговоре с NEWS.ru предположил, что беседы журналиста с российским лидером больше всего ждут республиканцы. Он не исключил, что ряд сторонников «партии слона» поменяют отношение к РФ и Путину после просмотра беседы Карлсона.

«Интервью имеет огромное значение для республиканцев. Карлсон не только их сторонник, но и возможный кандидат в вице-президенты в случае победы Трампа на выборах. Республиканцы рвутся к власти, ненавидят Байдена, для них Путин скорее единомышленник, так как Москва и они выступают против одних и тех же сил — глобализма и либерального фашизма», — пояснил эксперт.

Лидовской отметил, что в случае административного давления или уголовного преследования Карлсона поддержит Республиканская партия, а также миллиардер Илон Маск. При этом сторонников Демократической партии он назвал «кровожадными и беспринципными людьми».

Фото: kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Почему Орбакайте «отменяют» в России?

Во Владивостоке отменили концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, который был запланирован на 19 марта. Решение было принято совместно организаторами выступления и концертным залом Fesco Hall.

«Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор», — сообщили в Fesco Hall.

До этого мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам с просьбой не проводить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной. Основанием послужило требование общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», активисты которого призвали к отмене выступлений артисток в городе.

Мартовские концерты Орбакайте также отменили в Иркутске и Красноярске. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».

Вопрос об отмене концертов Орбакайте встал и в других городах. Несмотря на это, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин заявил, что отменять выступление певицы в Северной столице не следует. Парламентарий объяснил, что не нужно обвинять человека в чем-то без доказательств.

«Она где-то высказывала свою гражданскую позицию? Если она просто является дочкой Аллы Пугачевой, это не повод ее „отменять“. У нас в США не только она улетела. Нужны факты, чтобы мы не огульно ее в чем-то обвиняли. Если человек просто молчал, а не высказывался против нашей Родины, это его право», — сказал он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кристина Орбакайте

Ранее против отмены концертов Орбакайте высказался и продюсер Леонид Дзюник. В разговоре c NEWS.ru он призвал не травить звезду. По его мнению, от этого страдают прежде всего рядовые зрители и творческий коллектив певицы. Он также напомнил, что артистка давно стала «самостоятельной единицей» и никогда не высказывалась против СВО.

Чем участники «голой» вечеринки Ивлеевой отличаются от покинувших Россию звезд?

Артисты Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие участники «голой» вечеринки остались жить в России, в отличие от Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и других уехавших, заявил NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. Он добавил, что «отмененных» артистов народ по-прежнему любит и рано или поздно все вернется, «пена сойдет».

«У этих артистов много хороших песен. Все равно их как любили, так и любят. Пена в любом случае сойдет. Они же в нашей стране, не поменяли страну, как Пугачева, Галкин, Лева из „Би-2“ (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноганетов. — NEWS.ru), Макаревич и другие. Они остаются, здесь живут», — сказал Дзюник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алла Пугачева и Максим Галкин

По мнению продюсера, Киркоров и другие гости Анастасии Ивлеевой в ночном клубе Mutabor не совершили ничего, за что им стоило бы извиняться, нужно отделять частную жизнь артиста от творчества и нельзя устраивать травлю.

«Пока можно им только посочувствовать. Если начали, то будут травить, и другие думают: «Я лучше постою в сторонке, только бы на меня не спустили этого Полкана», — выразил свою точку зрения Дзюник.

Он призвал участников вечеринки перестать каяться и давать комментарии по этому поводу, потому что в этом нет никакого смысла. Он посоветовал им поехать с выступлениями на СВО или посетить в госпиталях раненых военных, но сделать это «тихо», без пиара.

«Я бы на сегодняшний день все-таки прекратил всякие комментарии, выступления, покаяния. Смысла в этом нет никакого. Может быть, надо тихо заниматься своим делом, поехать к ребятам по госпиталям, можно на СВО выступить. Надо себя спокойно проявлять, не оправдываться», — сказал он.

Экс-продюсер группы «Тату» отметил, что Киркоров и другие артисты не виноваты в том, что пришли «на эту дурацкую вечеринку». По словам Дзюника, сначала надо разобраться, кто организовал мероприятие, закончившееся громким скандалом, кто его оплатил, а не «искать козлов отпущения».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Чем Клава Кока не угодила властям Эстонии?

Власти Эстонии запретили концерт российской певицы Клавы Коки, который должен был пройти 29 марта в Таллине. В качестве причины называется отсутствие осуждения со стороны исполнительницы действий властей РФ на Украине.

В местном МВД сообщили, что в страну не пускают артистов, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) России на Украине. При этом наличие визы и разрешительных документов на въезд роли не играет. В Министерстве культуры Эстонии также подтвердили информацию об отмене концерта Коки.

«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую агрессию на Украине и недавно выступала на оккупированных Россией территориях», — заявил советник по коммуникациям Ханнус Лууре.

Также стало известно, что россиянке закрыли въезд в Эстонию до 2027 года. Организатор концерта Коки Юри Метс отметил, что до последнего был уверен — шоу состоится.

Сама Клава Кока отмену выступления еще не комментировала, зато встретилась со школьницей из Подмосковья, которую обманули мошенники от имени артистки. Звезда объяснила 14-летней девочке правила безопасного поведения в интернете, вручила подарок, а также пригласила ее на съемки будущего клипа.

«Пусть тебе это будет уроком, не переживай. <...> Ты же в клипе не снялась. Нам нужна будет танцовщица в клип. Если что, напишем», — обратилась Кока к школьнице.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Клава Кока

Девочка из Щелково стала жертвой телефонных мошенников, которые пообещали ей съемки в клипе Коки. Сообщение о «кастинге» школьница увидела в одном из Telegram-каналов, после чего откликнулась на объявление. С ней связался мужчина, который представился менеджером певицы. Чтобы пройти «отбор», девочку попросили снять видео с танцами и отправить «обнаженные» фото. После выполнения всех условий злоумышленники слили в Сеть интимные снимки школьницы. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru положительно оценил поступок Коки. По его словам, взаимодействие с фанатами — полезная работа для артиста, помогающая поддерживать творчество на плаву. К тому же, как отметил продюсер, это отличный пиар-ход.

«Клава Кока совершила добрый поступок, который позитивно характеризует ее не только как артиста, но и человека. Взаимодействие с фанатами — это нужная и полезная для артиста работа, которая помогает поддерживать творчество на плаву. К тому же эта история — отличный пиар-ход. Хороший поступок стал хорошим инфоповодом», — сказал он.

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