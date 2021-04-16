Самый «долгий» министр: 30 лет назад Шойгу начал работу в правительстве

Ровно 30 лет назад началась правительственная карьера Сергея Шойгу. 17 апреля 1991 года он становится председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
Таким образом, Шойгу на данный момент является самым «долгоживущим» действующим министром в правительстве РФ.
На данный момент с 2012 года Сергей Шойгу занимает пост министра обороны России.
Пресс-служба Минобороны России
Пресс-служба Минобороны России
Олег Власов /ТАСС
mchs.gov.ru
Пресс-служба Минобороны России
Сергей Метелица/ТАСС
Сергей Шойгу в Чечне (второй слева)
Пресс-служба Минобороны России
Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru