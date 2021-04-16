Самый «долгий» министр: 30 лет назад Шойгу начал работу в правительстве

Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу проводят выходные в тайге в одном из регионов Сибири. Отдых продлится два дня.

На кадрах видно, что президент прокатил министра по тайге на вездеходе цвета хаки, ловко преодолев небольшую полынью и проехав между деревьями. Путин и Шойгу одеты в тёплые костюмы из рыжей...