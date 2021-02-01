Самые состоятельные люди РФ разбогатели за месяц на миллиард долларов

https://static.news.ru/photo/77a9ea74-6474-11eb-86a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совокупное состояние богатейших людей России за месяц выросло на 1,37 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Так, за январь 2021 года один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин заработал $704 миллиона, увеличив свой капитал до $30,7 млрд. На второй строчке рейтинга оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, однако его состояние сократилось на 403 миллиона долларов (до 24,4 миллиарда).

Бенефициар НЛМК Владимир Лисин заработал $358 миллионов за месяц, а основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов потерял $994 миллиона. На пятом месте Алишер Усманов, чьё состояние упало на $69 миллионов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что только пять дней продержался на верхней строчке рейтинга богатейших людей планеты американский бизнесмен Илон Маск. Глава компаний SpaceX и Tesla за день потерял $13,5 млрд и теперь у него «только» $176,2 млрд.

На первую строчку богатейших людей мира вернулся основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал составляет $182,1 млрд.

Состояние Маска уменьшилось после того, как 11 января сразу на 7,8%, до $811,19, подешевели акции Tesla. Третьим богачом на планете остаётся президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. У него $154,6 млрд.