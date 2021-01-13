Самые популярные телепередачи и фильмы 2020 года выходили на Первом канале

https://static.news.ru/photo/2fdd109e-5647-11eb-bbff-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Наиболее популярные передачи, собиравшие у телеэкранов самую большую зрительскую аудиторию, в 2020 году выходили в эфире Первого канала. При этом самыми популярными программами в большинстве случаев были те, что вышли в эфир в праздничные дни. Об этом свидетельствуют данные медиарейтинга, составленного исследовательской компанией Mediascope.

В топ-100 наиболее рейтинговых эфиров года на отечественном ТВ телеканал занял половину позиций. В первой десятке — их семь.

Больше всего зрителей у телеэкранов собрало новогоднее обращение президента Владимира Путина, которое многие смотрели именно по Первому каналу. Рейтинг этого эфира составил 13,4% от общего количества телезрителей в стране, а доля — 29,8% от числа тех, кто включил телевизор перед боем курантов.

На втором месте — военный парад, посвященный 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся 24 июня. Большинство зрителей смотрели его по Первому каналу (рейтинг составил 12,4%, а доля 43,4%). На третьей строке рейтинга — «Новогодняя ночь на Первом», вышедшая в эфир 31 декабря (10,5% и 26,4%).

В топ-10 попали также авиапарад в честь 75-й годовщины Победы, состоявшийся 9 мая (Первый канал — 9,6 и 38,3%), финал вокального шоу «Маска», показанный 26 апреля (НТВ — 9,6% и 28,2%), выпуск новостей в День Победы (Первый канал — 9,5% и 36,6%), праздничный канал «Парад Победы» от 24 июня (Первый канал — 9,4% и 37,7%), новогоднее обращение президента («Россия 1» — 8,8% и 19,6%), сериал «Диверсант. Крым», показанный в телеэфире 9 мая (Первый канал — 8,5% и 29,2%) и комедия по мотивам произведений Михаила Жванецкого «Одесский пароход», которую телезрители увидели в первый день 2020 года («Россия 1» — 8,4% и 25,7%).

В Новый год зрители отдали предпочтение Первому каналу, который в честь 25-летнего юбилея показал коллекцию самых ярких новогодних эфиров разных лет. Этот ретроэфир расположился на втором месте (10,5% и 26,4%) — между поздравлением президента, которое зрители больше всего смотрели на Первым канале (первая строка рейтинга, 13,4% и 29,8%) и на «России 1» (третья строка, 8,8% и 19,6%). Обращение главы государства, показанное на НТВ, заняло пятое место новогоднего рейтинга (6,9% и 15,4%).

В десятке самых популярных фильмов 31 декабря оказалась комедия «Иван Васильевич меняет профессию» («Россия 1» — 7,7% и 21%), его аналитики поместили на четвёртую строку. С шестой по восьмую позиции — тоже за советским кинематографом. Зрители не отказали себе в удовольствии посмотреть «Любовь и голуби» (Первый канал — 6,7% и 21,1%), «Кавказскую пленницу» («Россия 1» — 6,7% и 19,2%) и «Иронию судьбы, или С лёгким паром» (Первый канал — 6,5% и 18,2%). Замыкают топ-10 «Новогодний маскарад» с участием звёзд российской эстрады (Первый канал — 6,4% и 16,6%) и новогодний спецвыпуск вокального шоу «Маска» (НТВ — 6,3% и 15,8%).

Что касается рейтинга самих телеканалов у россиян, то у зрителей до 60 лет в 2020 году самым востребованными, как следует из отчёта аналитиков, оказались Первый канал (8,5%), «Россия 1» (7,9%), НТВ (6,9%), СТС (6,8%) и ТНТ (5,8%). В рейтинг также попали Пятый канал и РЕН ТВ (по 5,5%). А вот старшее поколение предпочитает смотреть «Россию 1» (19,6%). Первый канал — только на втором месте (13,7%), а на третьем НТВ (13,2%). Любят пенсионеры включать Пятый канал (7,8%) и РЕН ТВ (3,7%). При этом популярные у более молодого поколения ТНТ (1,4%) и СТС (1,3%), судя по данным исследователей, смотрят крайне редко.

Как уточняют авторы исследования, измерение проводилось в городах, население которых составляет выше 100 тысяч человек. При этом учитывались интересы зрителей старше четырёх лет.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский телеканал «Iнтер» выиграл суд у Национального совета по телевидению и радиовещанию. Ведомство после эфира в честь Дня Победы организовало внезапную проверку канала, после чего оштрафовало его на сумму более 4 млн гривен. Однако судьи не усмотрели ничего противозаконного в праздничном телеэфире.