«Посылают самоубийц»: генерал о возможности высадить десант ВСУ в Крыму Генерал-майор Попов: попытки ВСУ высадить десант в Крыму обречены на провал

Фото: МО Украины

Нужно очень хорошо постараться, чтобы успешно высадить морской десант в Крыму, завил NEWS.ru генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его мнению, группа диверсантов ВСУ, которые ранее пытались выполнить миссию на полуострове, понимала, что идет на смерть.

Для них это пиар и демонстративная акция. Результата от них никто не ждет. Посылают самоубийц и камикадзе. Они идут, но понимают, что эффект будет минимальный. Но хозяева их толкают, поскольку им нужно отчитаться за деньги, — заявил Попов.

Он также заверил, что любая попытка украинской десантуры высадиться в Крыму и захватить там плацдармы российской армии будет обречена на провал. По его словам, полуостров надежно защищен от подобных диверсий.

Сложно представить, чтобы восемь или даже 10 катеров высадились и что-то захватили на полуострове. Там наших войск больше, чем в любом другом внутреннем округе. Моряки, ПВОшники и пограничники следят. Там полностью организована комплексная оборона. Если и прорываются отдельные беспилотники, то, как правило, они не достигают цели, — подчеркнул Попов.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ пресекли попытку диверсантов ВСУ атаковать территорию Крыма. Украинцы пытались добраться до мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Для удара по катерам и гидроциклам ВСУ в воздух был поднят самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота. Он атаковал отступающие подразделения украинцев.

Позже ФСБ сообщила о захвате в плен одного из диверсантов, участвовавших в попытке высадки в Крыму. В ходе допроса военнослужащий раскрыл цели группы — они планировали осуществить фото- и видеосъемку участников ДРГ на фоне украинского флага на территории полуострова.