«Самонадеянное заявление»: Пушков о готовности Польши воевать с Россией Пушков: заявление посла Польши о вступлении в конфликт на Украине является самонадеянным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал самонадеянным заявление посла Польши о вступлении в украинский конфликт в случае поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Парламентарий добавил при этом, что вся «смелость» поляков держится на поддержке США. Он при этом выразил свое сомнение по поводу готовности США вступать в конфликт с Россией.

Очень самонадеянное заявление посла Польши в Париже. Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать? — написал Пушков.

Подписчики политика отметили, что Польша потянет за собой весь коллективный Запад в случае вступления в конфликт.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в своей передаче, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой. По его словам, Вашингтон намеренно втягивает страну в прямое столкновение с Россией. Он напомнил о скандальном заявлении сенатора Линдси Грэма, который предложил сбивать российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве. Он добавил, что именно представители Демократической партии продвигают идею применения силы против Москвы.