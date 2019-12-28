https://static.news.ru/photo/45087702-2aaa-11ea-b298-fa163e074e61_660.jpg Фото: YakutskRu/twitter.com

Экипажи самолётов, летевших в Якутск из двух российских столиц, приняли решение не приземляться в пункте назначения из-за сложных метеоусловий.

Рейсы «Аэрофлота» из Шереметьево и S7 из Домодедово отправились в Мирный, а самолёт «Якутии», вылетевший из Внуково, и борт из Санкт-Петербурга пошли на посадку в Нерюнгри. По прогнозу синоптиков, 30 декабря в районе аэропорта Якутска будет 43 градуса мороза, над городом стоит плотный туман. В пресс-службе аэропорта сообщили, что видимость составляет всего 200–300 метров, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа сообщили, что аэропорт Салехарда восстановил свою работу. Ранее 29 декабря воздушная гавань Салехарда не принимала и не отправляла самолёты по метеоусловиям.