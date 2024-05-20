Самолеты Ил-76 возвращаются в Россию после поисковой операции в Иране МЧС: два самолета Ил-76 возвращаются в аэропорт Жуковский из Ирана

Фото: МЧС РФ

Два самолета Ил-76, которые вылетели для оказания помощи в поисковой операции в Иране, возвращаются в аэропорт Жуковский в Подмосковье, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее ведомство направило два спецборта к месту крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.

Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский, — говорится в сообщении.

Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило об отправке первого самолета в Тебриз в 04:00 мск. На борту находились спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника. О вылете второго самолета к местам поисков стало известно спустя полтора часа. На нем доставляли специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер», кинологов и технику.

По информации телеканала Al Jazeera, иранские спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета. Обнаружены все тела погибших, их отправили в город Тебриз.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. Он добавил, что жертвами авиакатастрофы стали также все члены делегации.