Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Стивен Уиткофф

Частный самолет, на котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, вылетел из Москвы, следует из данных сервиса Flightradar24. Речь идет о Bombardier Global 7500, который представляет собой сверхдальнемагистральный высокоскоростной административный борт.

Воздушное судно пересекло границу с Россией по пути в Москву около 9:40 по московскому времени. Из столицы самолет вылетел сразу после переговоров Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Общение политиков длилось три часа.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал символичным факт, что беседа Путина и Уиткоффа в Кремле состоялась в годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе. По его словам, это событие демонстрирует «боевое союзничество двух стран в борьбе с нацизмом».

Ушаков также отметил, что Москва и Вашингтон сблизились не только по Украине, но и по ряду международных вопросов. Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

Политолог Сергей Марков тем временем выразил мнение, что встреча Уиткоффа и Путина могла бы развиваться по трем возможным сценариям. По его словам, РФ и США вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать отдельные его положения.