Самолет Ту-334 мог стать заменой «Суперджету». Почему он так и не взлетел

Фото: Шеметов Максим/ITAR-TASS

Пассажирский самолет Туполев Ту-334

В последние годы существования СССР практически все конструкторские бюро создали серьезный задел на 90-е годы. ОКБ Туполева не только разработало лайнер Ту-204, но и подготовило к производству его младшего брата — Ту-334. И если Ту-204 в ограниченных количествах выпускается до сих пор, то Ту-334 «подрезали крылья» на взлете.

Самый широкий в классе

Одно время этот самолет некоторые наши чиновники даже называли «тупиковой ветвью». И особенно часто такие заявления стали звучать с появлением «Суперджета». Правда, нынешние реалии таковы, что сейчас «Суперджет» имеет проблемы по причине тотального импортозамещения многих узлов и агрегатов, а Ту-334 был практически полностью изготовлен из отечественных комплектующих. За исключением запорожских двигателей Д-436.

При создании Ту-334 в целях уменьшения расходов, ОКБ Туполева во многом унифицировало Ту-204 и Ту-334. Например, передняя часть фюзеляжа, включая кабину пилотов, у Ту-204 и Ту-334 была одинаковой. При начале серийного производства это позволяло значительно снизить затраты.

Помимо этого, Ту-334 имел самый просторный салон в классе среднемагистральных самолетов. Если «Суперджет» имеет салон шириной 3,2 метра, то у Ту-334 ширина достигала 3,57 м. Правда, подобная унификация привела к перетяжелению лайнера на три тонны, но с подобной проблемой часто сталкиваются многие конструкторские бюро.

Важно, что доведение «до ума» Ту-334 обошлось бы значительно дешевле, чем создание «Суперджета» на разработку которого потратили колоссальные средства, получив «на выходе» фактически «иномарку» с импортными двигателями и авионикой. Которую теперь приходится импортозамещать. А это означает, что в итоге «Суперджет» может оказаться поистине «золотым» самолетом.

Фото: Александр Лыскин/РИА Новости Схема пассажирского лайнера Ту-334. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева

Иран хотел летать на Ту-334

Ту-334 мог перевозить 102 пассажира (92 в компоновке с бизнес-классом) на дальность 3150 километров, то есть он являлся преемником таких самолетов как Ту-134 и Як-42. К однозначным минусам можно отнести экипаж из трех человек, но эта проблема была впоследствии решена на Ту-204СМ, для которого была разработана новая кабина для двух пилотов. Разумеется, этот самолет не был лишен недостатков, но главным его плюсом были: практически полная готовность к производству и использование отечественных комплектующих.

Конечно, в 90-е годы никто не мог предположить, что начиная с 2014 года напряженность между Россией и так называемыми недружественными странами приведет к фактическому возрождению состояния холодной войны. Но и без этого давно известно, чем меньше страна зависит от иностранных «партнеров», тем лучше для нее.

Несмотря на то что в России многие об этом самолете отзывались критически, у него был хороший экспортный потенциал. Например, Иран не только хотел купить 60 Ту-334, но был готов производить их у себя по лицензии. В отличие от российских чиновников, иранцам самолет понравился, более того, они считали его наиболее подходящим для внутренних рейсов.

В 2006 году специально для иранских авиакомпаний были произведены «смотрины» Ту-334, однако в дело вмешалась политика и все переговоры с иранцами закончились ничем. А ведь благодаря иранскому заказу Россия имела шанс запустить производство Ту-334 на Казанском авиазаводе. И можно не сомневаться, что сейчас этот самолет пригодился бы нашей стране.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Ближний магистральный пассажирский самолет «Ту-334»

Сделали ставку на «Суперджет»

После того как Ту-334 совершил свой первый полет в 1999 году, у нас было предостаточно времени, чтобы вылечить его от детских болячек. Однако было решено хранить яйца в одной корзине, то есть сделать ставку исключительно на «Суперджет».

Ту-334 был выпущен в количестве двух экземпляров, несколько раз проводил демонстрационные полеты и имел все шансы стать достойным преемником Ту-134. Но в 2009 году в его истории была поставлена точка. На разработку самолета были потрачены большие средства, однако, как говорят в подобных случаях, весь пар ушел в свисток.

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