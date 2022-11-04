Самолет со 107 российскими пленными приземлился в Чкаловском

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Самолет, на борту которого находились 107 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена, приземлился на аэродроме в Чкаловском под Москвой. Кадры с места приземления публикуют «Известия».

Россияне были возвращены на родину по итогам переговоров с Украиной и взаимному обмену «107 на 107». В Москве военным окажут психологическую и медицинскую помощь. Вернувшиеся домой россияне первым делом попросили позвонить родным. Они сообщили, что счастливы снова оказаться дома.

Предыдущий обмен пленным в формате «50 на 50» состоялся 29 октября. Россиян также доставили в Москву на лечение и реабилитацию.

Ранее Минобороны опубликовало кадры возвращения 107 российских военнослужащих из российского плена. Военнослужащие перед отправкой домой поделились эмоциями. Так, мужчина по имени Анатолий рассказал, что у него отличное моральное и физическое самочувствие на фоне возвращения домой.