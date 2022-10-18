Самолет с освобожденными из плена россиянами приземлился в Москве

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Самолет с освобожденными из украинского плена россиянами приземлился рано утром во вторник, 18 октября, на аэродроме Чкаловский в Москве. Об этом сообщают «Известия».

Российское стороне вернули 110 удерживаемых в плену соотечественников в обмен на 108 женщин — военнослужащих ВСУ. При этом две женщины отказались ехать на родину и пожелали остаться в России.

Среди возвращенных российских граждан — 72 моряка гражданских судов, которые удерживались в плену Украиной с февраля. Обмен проходил при личном участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Освобожденных доставят в медицинские учреждения столицы для прохождения лечения и реабилитации.

Ранее Министерство обороны России подтвердило обмен военнопленными с Украиной.