Самолёт приземлился в Пулково после сообщения о неисправности

https://static.news.ru/photo/e1a5ef84-ab75-11eb-b891-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Самолёт, летевший из Сочи, благополучно приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после информации о технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Белые ворота Северной столицы», управляющего аэропортом.

По имеющимся данным, посадка произошла в 17:55. Приземлился самолёт Hawker 750, совершавший рейс из Сочи. В ходе полёта наземные службы аэропорта получили информацию о технической неисправности лайнера, на борту которого находились два члена экипажа.

На данный момент аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.