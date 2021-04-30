Самолёт приземлился в Пулково после сообщения о неисправности

Самолёт, летевший из Сочи, благополучно приземлился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге после информации о технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ООО «Белые ворота Северной столицы», управляющего аэропортом.
По имеющимся данным, посадка
На данный момент аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Як-40 после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в петербургском аэропорту Пулково. На борту был только экипаж.