Самолет Москва — Оренбург пропал с радаров Baza: самолет Москва — Оренбург пропал с радаров после сигнала тревоги

Фото: nordwindairlines.ru/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что самолет, следующий рейсом Москва — Оренбург, исчез с сервиса для отслеживания полетов Flightradar24. По данным канала, воздушное судно принадлежит компании Nordwind.

Как пишет Baza, незадолго до исчезновения с радаров самолет подал аварийный сигнал и развернулся над Нижегородской областью. Как уточнил канал, затруднения в полете, предположительно, были вызваны технической неисправностью.

До этого Flightradar24 также сообщал, что пассажирский самолет подал сигнал тревоги в полете. По его информации, Airbus A-321 развернулся обратно в сторону российской столицы. Сообщалось, что самолет снизился до высоты три тысячи метров.

Согласно расписанию полетов на сайте компании Nordwind, воздушное судно вылетело из Шереметьево в 13:30. Лайнер должен был прибыть в Оренбург в 17:45. Информации о количестве пассажиров и численности экипажа не приводится.

Ранее в самолете рейса Сочи — Москва возник запах гари из кабины пилота. Он шел от места, где находился терминал для безналичной оплаты услуг. Борт совершил экстренную посадку в Шереметьево. Самолет Airbus A-320 успешно приземлился. На борту воздушного судна находились 138 пассажиров.