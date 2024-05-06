Самолет Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и изменил маршрут Подавший сигнал тревоги самолет Москва — Оренбург развернулся обратно в столицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Москва — Оренбург, подал сигнал тревоги в полете, следует из данных мониторингового сервиса Flightradar24. По его информации, Airbus A-321 развернулся обратно в сторону российской столицы.

Борт подал общий сигнал тревоги и развернулся спустя 30 минут полета. Самолет также снизился до высоты 3000 метров.

Ранее самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», который должен был выполнить рейс из Москвы в Стамбул, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Командир авиалайнера доложил о пожаре через несколько минут после взлета.

В апреле пилот авиакомпании «Аэрофлот» пролил чай на приборную панель во время посадки самолета, из-за чего сгорел важный пульт. Во время маневра воздушное судно сильно тряхнуло, из-за чего второй пилот пролил напиток на пульт ATC/TCAS. Из-за происшествия авиалайнер пришлось отстранить от полетов.

В марте в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент люди почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Обошлось без происшествий.