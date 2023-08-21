Следовавший в Москву лайнер резко сменил курс и приземлился в Казани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Аэрофлота», летевший рейсом из Екатеринбурга в Москву, совершил незапланированную посадку в аэропорту Казани, передает РИА Новости. По его данным, лайнер развернулся, когда должен был начать снижение.

Пилот объявил пассажирам, что все аэропорты Москвы закрыты. После посадки людям сообщили, что борт дозаправят и он отправится по месту назначения, в аэропорт Шереметьево.

Утром пресс-служба Росавиации сообщила, что 45 пассажирских рейсов и два грузовых не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений на полеты в аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово, а также подмосковный аэропорт Жуковский, которые были введены в целях обеспечения безопасности. Самолеты были перенаправлены в аэропорты Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Минобороны РФ утром 21 августа сообщило, что около 06:50 силами ПВО над территорией Подмосковья был обнаружен украинский беспилотник, который был подавлен средствами РЭБ и упал в районе Одинцово. Позже военное ведомство сообщило о еще одном дроне, сбитом около 08:16 в городском округе Истра.

СМИ писали, что во всех столичных аэропортах утром объявляли план «Ковер», который применяют в случае незаконного пересечения границы и появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.