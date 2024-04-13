«Самое время»: военкор объяснил, почему ЕС должен принять Украину Военкор Коц: ЕС пора принимать Украину с миллионами незарегистрированного оружия

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что сейчас настало самое время для принятия Украины в Евросоюз. Таким образом журналист прокомментировал слова главы МВД страны Игоря Клименко о том, что у граждан Украины на руках может находиться до пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Самое время принимать Украину в ЕС, чтобы весь этот огнестрел потоком хлынул в Европу. Предприимчивые украинцы уже продают западное оружие через даркнет всем желающим. А после открытия границ повезут его потенциальным покупателям вагонами. Да и сама Украина еще хапнет горя с этим оружием, — допустил Коц.

Военкор предположил, что, пока на Украине действует военное положение, организованная преступность ведет себя «смирно». Однако, считает Коц, когда положение отменят, миллионы «неучтенных стволов» дадут о себе знать. Журналист не исключил, что Украину ждет анархия, при которой инциденты с огнестрельным оружием станут будничным делом.

Ранее Клименко рассказал, что у граждан Украины может находиться от одного до пяти миллионов единиц оружия. По его словам, население также хранит гранаты для личного пользования. Необходимо сделать все, чтобы оружие и боеприпасы попали на склады, добавил министр внутренних дел.

При этом он отметил, что почти все оружие, которое было выдано гражданскому населению, учтено. Другой вопрос — наличие у людей «трофейного» оружия, уточнил Клименко. В связи с этим в стране будет принят закон, регулирующий эту проблему.