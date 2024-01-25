Сами сбили Ил-76, сами хотят расследовать: в Киеве думают, что все идиоты?

Фото: ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский требует международного расследования обстоятельств уничтожения самолета с украинскими же военнопленными. Это известный прием в надежде заболтать саму проблему с помощью западных хозяев, у которых то полной информации нет, то вопрос «крайне неоднозначен». Киев уже подсовывает какие-то сомнительные радиоперехваты, которые якобы дезинформировали его бойцов.

Пока же множатся разного рода «отмазки»: мол, какой-то служака проявил рвение, желая сделать президенту подарок ко дню рождения, или за пультом Patriot были немцы или поляки, коих вообще не посвятили в ситуацию с обменом пленными. Но на деле все может оказаться куда проще и циничнее.

Мы успели вовремя

Надо отдать должное нашему информационному аппарату во власти, который неоднократно опаздывал с важными заявлениями. Но на этот раз все было сделано исключительно оперативно. Киев, видимо, надеялся нас опередить и внедрить в «мировое сознание» свою байку, что этот Ил-76 перевозил ракеты для системы С-300, а потому был законной военной целью. Но наше Министерство обороны быстро огласило весь список пленных, что взошли на борт самолета, и киевская версия прикрытия оказалась несостоятельной.

В результате Зеленскому пришлось даже отменить празднования и подобострастные поздравления по случаю своего дня рождения. Но это не значит, что в его офисе опустят руки и просто признают факт злодеяния. Удар по мирному самолету был задуман с далеко идущими целями.

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Никаких компромиссов и переговоров

Сейчас, как кажется, путают причину со следствием. И заявляют, что сбитый Ил-76 ставит крест на перспективах хоть каких-то возможных переговоров об украинском урегулировании. На самом деле Киев, вероятно, сбил самолет для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, что никакие, даже достигнутые, договоренности в принципе с ним невозможны.

И более того, и уже достигнутые компромиссы никто в Киеве соблюдать не намерен. И потому просто садиться за стол переговоров с командой Зеленского бесполезно (напомню, что как только мы отвели свои войска от Киева и Чернигова, все Стамбульские соглашения были просто выброшены). Ведь для них компромисс — это угроза физическому выживанию властной верхушки.

Сбитый самолет, летевший по заранее оговоренному маршруту с военнопленными, показал реальное отношение Зеленского к своим согражданам. Уже был прецедент с ударом ракетами по казармам, в которых содержались украинские военнопленные. И вот новая иллюстрация старой истины: человеческая жизнь для команды Зеленского значения не имеет. А потому и солдатам дают понять: зря они надеются спастись от гибели в «мясных штурмах», сдавшись в плен. Демонстрация полного пренебрежения к жизни «своих», что уж тогда говорить о «чужих». Пусть и самых мирных.

Разборка третьего уровня

Мы уже отмечали, что сбитый мирный Ил-76 — это еще и жертва внутренних разборок в украинском руководстве, в недрах которого нарастает противостояние. Как отмечают в украинских пабликах, в Киеве мучительно прикидывают, на кого выгоднее и проще публично повесить ответственность за сбитый самолет с украинцами. И закрыть вопрос.

Тут все смешалось в известном треугольнике: Зеленский с госаппаратом, главком Залужный с опорой на американских советников, глава ГУР Буданов и его британские покровители. Перебрасывая ныне ответственность, как горячую картошку, все стороны решают свои проблемы.

Повесить все на Валерия Залужного — это значит обвинить его в потере управления войсками и увеличить шансы на его «бескровную» отставку. Но ведь и Кирилл Буданов сейчас попадает в крайне двусмысленное положение, заявляя, что ГУР был не в курсе всех соглашений об обмене пленными. И кто же тогда вел переговоры, если даже разведка не в курсе?

Для нас же главный вывод в том, что в ничью с Киевом сыграть уже невозможно, нам нужна одна победа. Одна на всех.

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