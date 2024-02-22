Сало с чипсами вместо русской рыбы: РФ больно ударила по желудкам англичан

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Госдума приняла закон о денонсации соглашения, разрешавшего английским рыбакам вести промысел в российской части Баренцева моря — вдоль Кольского полуострова, к востоку от мыса Канин Нос, а также вдоль побережья острова Колгуев. Формально это не просто отказ от наших бесконечных жестов доброй воли. Но и реакция на решение Британии лишить Россию режима наибольшего благоприятствования в торговле (наши товары стали облагаться пошлиной в 35%). Впрочем, о какой ныне торговле со странами НАТО, тем более равноправной, вообще может идти речь? И тем не менее наш жест выглядит весьма показательным.

О бедной треске замолвите слово

Да, отныне британские траулеры в случае попытки вернуться к привычным рыбным местам будут встречены патрульными судами. И уж они-то смогут защитить наши холодные воды, столь богатые треской и пикшей. Между тем добыча рыбы — это болезненный вопрос для британцев. Достаточно вспомнить, что одним из весомых аргументов в пользу выхода страны из Евросоюза было нежелание Лондона соблюдать квоты Евросоюза на вылов биоресурсов. Бриты решили, что их интересы важнее.

И решение Госдумы сильно ударит по традиционному меню англичан, поскольку, по данным Вячеслава Володина, только в прошлом году рыболовы из Великобритании извлекли из вод нашей экономической зоны 566 тысяч тонн трески и пикши. То есть примерно 40% потребления этих рыб в стране.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вспоминая Никиту Сергеевича

К слову, спикер Госдумы напомнил, что инициатором этого соглашения был Хрущев, и выразил недоумение, чем же это Никита Сергеевич при его заключении руководствовался. Действительно, в апреле 1956 года советская делегация во главе с Хрущевым прибыла в Лондон на крейсере «Орджоникидзе». А в мае появилось ныне денонсированное соглашение.

Никита Сергеевич вообще отличался волюнтаристскими решениями и широкими жестами типа строительства Асуанской плотины или стадионов в африканских джунглях. Но ведь это соглашение подтверждалось каждые пять лет. То есть продлевалось не менее 13 раз на фоне смены руководства, политического строя, изменения статуса страны. И каждая из сторон имела заранее оговоренное право его расторгнуть. Более того, политика Лондона никогда не отличалась эмпатией в отношении нас. Так что дело было явно не в одном Хрущеве. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Вернутся ли рыбные дни

К слову, Минфин США, несмотря на тысячи антироссийских санкций, продлил возможность закупок у нас лосося, трески, минтая и краба до 31 мая 2024 года. Со своей стороны в прошлом году мы ввели запрет на поставки рыбной продукции из недружественных стран, освободив рынок для наших производителей, которым пора возвращаться в родные гавани. Так что хочется верить, что если у англичан убавится, то к нашему столу прибавится. Вячеслав Володин уже пообещал, что отныне рыба для наших потребителей станет доступней.

Конечно, треску, как и газ с ураном, можно по идее найти и в других местах. Вопрос только в цене. И на фоне небывалой для Туманного Альбиона инфляции все идет к тому, что бритам придется потреблять чипсы с салом, а не свое фирменное Fish and Chips.

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