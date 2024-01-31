Сальдо указал на цели Украины в деле с атакой на Ил-76 Сальдо: Украина просчиталась в деле с атакой на Ил-76

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press

Власти Украины грубо ошиблись, решив нанести удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Киев рассчитывал во всем обвинить Россию, но план потерпел полное фиаско, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с журналистами РИА Новости.

Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была, — пояснил Сальдо.

По его словам, сначала в Киеве говорили, что самолет сбили ракетой, потом от этой версии украинская сторона отказалась. Сальдо отметил, что атака была осуществлена с целью запугать украинцев, поскольку никто из них не хочет воевать. Также губернатор констатировал, что власти Киева намеренно скрывают всю информацию об Ил-76.

Они просто-напросто закрыли информацию. Это мы знаем об этом инциденте очень много, украинцы об этом уже практически не знают. Они напрочь закрыли, то есть на Украине об этом практически не говорят, — пояснил он.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Украина заявила о международном расследовании крушения Ил-76 под Белгородом для того, чтобы замести следы. Дипломат напомнил, что такой же тактикой украинская сторона пользовалась в деле MH-17.