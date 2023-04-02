Сальдо сообщил о раскрытии террористов, планирующих атаки в Новой Каховке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы раскрыли ячейку украинских преступников, которые планировали совершить теракты в местах большого скопления людей в городе Новая Каховка, Херсонская область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Было запланировано несколько террористических актов, целью которых было массовое убийство мирных граждан и дискредитация государственного строя, — подчеркнул Сальдо.

По его словам, в ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены тайники с большим количеством взрывчатых веществ. В последующем, взрывчатку уничтожили.

Ранее в городе Днепрорудном Запорожской области был найден схрон с оружием и боеприпасами ВСУ. По словам сотрудников МВД, содержимое тайника предназначалось для совершения диверсий и терактов на территории области. Они добавили, что гараж, в котором находился тайник, принадлежит участнику боевых действий в Донбассе. Сейчас этот человек служит в подразделениях ВСУ, которые действуют на Запорожском направлении.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в деревне Раковка в Климовском районе региона жилой дом получил повреждения в результате минометного обстрела со стороны ВСУ. Никто не пострадал.