Сальдо рассказал о судьбе военнослужащей ВСУ, которую бросили на поле боя Сальдо: брошенная на поле боя военнослужащая ВСУ находится в госпитале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Украинская военнослужащая, которую ранее бросили на поле боя, находится в настоящий момент в российском госпитале, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Информацию о состоянии украинки он не уточнил.

Эта женщина пока продолжает лечение в российском военном госпитале, — сообщил Сальдо.

Речь идет о раненой украинской военнослужащей, которую спасли российские бойцы в прошлом году. Это произошло в конце декабря.

Ранее Telegram-канал «Черная мамба» сообщил, что российские военнослужащие взяли в плен в зоне СВО шестерых бойцов украинской армии. По его информации, пятеро из них — молодые жители Киева от 21 до 23 лет. В сообщении уточняется, что, несмотря на возраст, они хорошо подготовлены.

Кроме того, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о спасении российского военнослужащего из украинского плена. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором неизвестный приставил к голове солдата пистолет и требовал перечислить на банковскую карту 200 тысяч рублей. В противном случае пленного угрожали убить. По словам Кадырова, вернуть бойца домой помог депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.