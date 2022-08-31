Сайт Горбачев-Фонда перестал работать Сайт Горбачев-Фонда перестал работать после новостей о смерти бывшего президента СССР

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Сайт Горбачев-Фонда перестал работать после новостей о смерти экс-президента СССР, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Горбачев-Фонда Владимира Полякова. Собеседник агентства предположил, что это связано с наплывом посетителей. Михаил Горбачев скончался в Центральной клинической больнице столицы на 92-м году жизни.

Я думаю, что, наверное, обвалился из-за этого сейчас. Вы представляете, что сейчас обрушилось на сайт, — рассказал Поляков.

Бывший президент СССР умер после продолжительной болезни.

Президент России Владимир Путин ранее выразил свои соболезнования в связи с кончиной Горбачёва. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава протокола первого и последнего президента СССР Владимир Шевченко отметил, что эпоха Михаила Горбачева была эпохой перестройки и надежд, однако сам политик плохо знал свою страну и номенклатуру СССР. По его словам, распад Союза стал трагедией для главы государства.

Он рассказал, что проработал с Горбачевым с момента его избрания на пост генерального секретаря и до момента, когда политик сложил с себя полномочия президента СССР. По словам Шевченко, в жизни Горбачев был добрым человеком и мечтал о лучшем, «а получилось как всегда».