https://static.news.ru/photo/a5968940-6030-11ea-b2e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на полёты между Сахалином и островом Хоккайдо в Японии продлится до особого распоряжения, такое решение было принято по итогам совещания вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с главами российских регионов.

Мера направлена на предотвращение распространения коронавируса нового типа COVID-2019 по территории РФ. Людям, которые находятся на Хоккайдо, рекомендовано возвращаться на Сахалин через Токио и Сеул, передаёт «Интерфакс».

Ещё один способ вернуться домой — обратиться в российское консульство. Жителей области доставят на остров организованной группой, — дал совет губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Как писал NEWS.ru ранее, из-за эпидемиологической обстановки ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приняло решение ограничить авиасообщение с Ираном. Как сообщили в AZAL, с 29 февраля на рейсы Buta Airways по направлению Тегеран — Баку допустят только граждан Азербайджана, а на рейсы Баку— Тегеран — граждан Ирана.