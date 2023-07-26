Сачков улыбается: реакция бизнесмена, получившего 14 лет за госизмену

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Оглашение в Мосгорсуде приговора основателю компании Group-IB Илье Сачкову, признанному виновным в госизмене

Мосгорсуд огласил приговор основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Прокурор в прениях сторон просил приговорить Сачкова к 18 годам колонии, защита настаивала на полном оправдании. В итоге бизнесмену назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы. Во время оглашения приговора Сачков улыбался.

Основателя и генерального директора Group-IB Илью Сачкова задержали 28 сентября 2021 года по подозрению в госизмене. На следующий день, как сообщала пресс-служба Лефортовского суда Москвы, Сачков был арестован. В московском офисе компании прошли обыски.

Материалы дела в отношении Сачкова были сразу маркированы грифом «секретно». Дело предпринимателя слушалось в закрытом режиме. Статья 275 Уголовного кодекса подразумевает наказание за шпионаж, выдачу за рубеж сведений, составляющих государственную тайну, либо иную помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Group-IB (сейчас работает в России под брендом F.A.С.С.T.) задумывалась как агентство по расследованию киберпреступлений. Услугами компании пользовались Сбербанк, Альфа-Банк, Ростех, МИД, МВД и Следственный комитет. Выручка Group-IB в 2019 году превысила 900 млн рублей.

Как основатель Group-IB Илья Сачков отреагировал на приговор — в фотогалерее NEWS.ru.