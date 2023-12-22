S7 Airlines договорилась по лизингу половины своих самолетов Авиакомпания S7 урегулировала иностранный лизинг по 45 самолетам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

S7 Airlines урегулировала спор с зарубежными лизингодателями по 45 самолетам, сообщила пресс-служба авиакомпании. Отмечается, что эта доля составляет почти 50% флота перевозчика. В S7 подчеркнули, что продолжают переговоры с другими зарубежными арендодателями.

В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов, — сказано в сообщении.

В октябре группа «Аэрофлот» завершила урегулирование отношений иностранного лизинга еще по 17 самолетам. В результате право собственности на воздушные суда перешло российскому страховщику «НСК». В соответствии с достигнутыми договоренностями, лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам отечественных страховых компаний, так и по договорам лизинга с ПАО «Аэрофлот».

До этого стало известно, что Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании для полетов за границу, так как она находится под санкциями США и ЕС, поэтому велик риск ареста воздушного судна. Подобные рекомендации были разосланы авиаперевозчикам без двойной регистрации.