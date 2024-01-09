С российских прилавков исчезла курица: почему, в каких регионах дефицит Жители Тюмени сообщили об исчезновении курицы с прилавков магазинов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Граждане России в ряде регионов страны заявляют о пропаже курицы с магазинных прилавков. Почему это происходит и когда ситуация изменится?

В каких городах РФ пропала курица

С первых чисел января об исчезновении курицы из магазинов заявляли, в частности, жители Самары, Челябинска, Ульяновска и Екатеринбурга. Люди делились в социальных сетях фотографиями пустых прилавков и уточняли, что в точках продаж отсутствуют бедра, грудки и крылья.

Екатеринбургское издание E1.RU со ссылкой на очевидца 7 января сообщало, что найти курицу в ряде магазинов города не представлялось возможным.

«Мужчина побывал в „Пятерочках“ на Амундсена, Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского, Академика Бардина, „Чижике“ на Волгоградской и „Перекрестке“ на Амундсена», — писал E1.RU.

Челябинское издание 74.RU 5 января писало со ссылкой на читательницу, что в некоторых местах еще можно найти замороженные куриные головы и ножки, а вот тушек не было.

«Решили сварить сегодня куриный суп, обошли несколько магазинов на улице Российской — нигде нет куриных тушек. В „Чижике“ совсем пусто, как и в „Монетке“. В „Пятерочке“ нашли только замороженные куриные головы и ножки. В итоге в „Спаре“ взяли бедрышки. Что происходит?» — цитирует женщину 74.RU.

9 января на отсутствие курицы пожаловались жители Тюмени. Об этом сообщает портал URA.RU.

«Курицы нет во многих ближайших супермаркетах. Остались несколько подложек с истекающим сроком годности», — передавали горожане.

ГТРК «Самара» 8 января писало, что на полках магазинов города не стало куриных бедер, крыльев и грудки. В Минпромторге Самарской области заявили, что, по полученной от торговых сетей информации, данных о проблемах с поставками мяса кур в магазины не поступало, а на распределительных центрах есть запас курицы на два-три дня.

Дефицит курицы наблюдался и в Москве. Как писал портал MSK1.RU 7 января, на прилавках магазинов свежей курицы почти не было. Такая же ситуация наблюдалась и с яйцами.

«Обычно полностью прилавок заполнен, на полках более разнообразные товары. С яйцами тоже беда, почти полностью пустые полки», — рассказали читатели MSK1.RU.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему курица пропала из магазинов, когда она вернется

В пресс-службе розничной торговой компании X5 Group, которая владеет сетями «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток», рассказали РБК, что в первые дни 2024 года в ряде регионов России наблюдались проблемы с поставками охлажденной птицы. Причиной этого стали в том числе аномальные морозы в некоторых областях страны.

«Мы делаем все возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов как можно быстрее и обеспечить наших покупателей всем необходимым», — заявили представители компании 7 января.

Как ожидается, в ближайшие дни график поставок восстановится и ситуация нормализуется.

Что с ценами на курицу в России

С начала 2023 года мясо птицы в России подорожало на 24%. В августе, по данным Росстата, стоимость 1 кг курицы составляла 208 рублей, а в сентябре она подскочила до 221 рубля.

В отчете Росстата за период с 10 по 16 октября отмечалось, что цены на птицу в 71 субъекте РФ выросли на 0,1–7,9%. В четырех субъектах стоимость не изменилась. В 10 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1–4,6%.

После этого 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что производители курицы начали снижать цены. 19 октября правительство России и производители достигли договоренности о том, что последние увеличат производство на 3% для стабилизации стоимости.

В конце октября цена на курятину в России упала на 2,8%, свидетельствовали данные мониторинга Национального союза птицеводов.

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